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「エルニーニョで暑くなるなら温暖化ではない」竹田恒泰が国連機関の史上最高気温予測を一蹴！

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竹田恒泰氏が自身のYouTubeチャンネルで「ホントに今年の夏は暑くなるのか！？世界平均気温は史上最高で推移と予測されているが！？」を公開した。動画では、世界気象機関（WMO）などが予測する「観測史上最高レベルの暑さ」に対し、気象データの解釈や「温暖化ビジネス」の存在を指摘し、独自の視点から反論している。



竹田氏は冒頭、今年の気候について「4月とか3月とか寒くなかった？」と自身の体感を語り、世界平均気温が上昇しているという報道に疑問を呈した。WMOが「今後5年間の世界の平均気温が観測史上最高に近付く」「エルニーニョ現象の発生予想から2027年に最高記録が更新される可能性もある」と発表した記事を読み上げつつ、「エルニーニョで暑くなるんだったら、それは温暖化ではない」と断言。「温暖化というのは地球全体が温室効果ガスの影響によって持続的に暑くなっていくこと」であり、エルニーニョ現象や高気圧の通過による一時的な気温上昇を温暖化と結びつける報道姿勢を「気象のイロハも分かってない」と痛烈に批判した。



さらに竹田氏は、過去の気象データについても言及。「ここ10年ぐらいは確かに暑かったが、その前の10年は全然暑くなかった」と述べ、地球の気温は変動を繰り返していると主張した。また、過去に国連の機関であるIPCCの研究者がデータを改ざんした疑惑に触れ、「暑くならないから数字を改ざんしてまで『ほら温暖化起きてます』と言っていた」と指摘。気候変動がビジネス化している現状に警鐘を鳴らした。



加えて、パリ協定で基準とされる「産業革命前」の気温データについても、「当時の温度計は精度が低く、観測地点もロンドンやパリなどに限られていたため、誤差が大きい」とし、現在の気温と正確に比較することは困難であるとの見解を示した。



最後に竹田氏は、このような誇張された予測や報道に対して「もうこれ温暖化ビジネスだから、あんま騙されてダメですよ」と視聴者に呼びかけた。今後5年間が本当に最高レベルの暑さになるのか、「見極めましょう。私はそうはならないと思っています」と述べ、冷静なデータ分析の重要性を訴えて動画を締めくくった。