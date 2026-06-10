自動車の耐久性調査、日本ブランド優勢、米テスラも意外に高順位―中国メディア

中国メディアの快科技によると、iSeeCarsが32ブランドの1億7400万台の車両を対象に行った走行距離25万マイル（約40万キロ）に到達する確率に関する調査で、米電気自動車（EV）大手のテスラが意外にも高い順位を獲得したことが分かった。

調査結果によると、1位がトヨタの17．8％、2位がレクサスの12．8％、3位がホンダの10．8％、4位がアキュラの7．2％と日本勢が上位を占めた。

テスラは4．6％で6位に入り、5位の米GMCと肩を並べ、特にEVのバッテリー寿命を心配している購入者を驚かせる結果を出した。

7〜32位はシボレー（4．5％）、キャデラック（4．5％）、マツダ（3．6％）、ラム（3．5％）、リンカーン（3．4％）、フォード（3．1％）、ダッジ（2．5％）、日産（2．4％）、スバル（2．3％）、ボルボ（2．2％）、インフィニティ（2．1％）、メルセデス・ベンツ（1．7％）、ジープ（1．3％）、三菱（1．1％）、キア（0．6％）、ヒョンデ（0．6％）、ビュイック（0．6％）、ポルシェ（0．5％）、クライスラー（0．5％）、BMW（0．4％）、フォルクスワーゲン（0．4％）、アウディ（0．3％）、ランドローバー（0．1％）、ジャガー（0．0％）、ミニ（0．0％）、マセラティ（0．0％）の順だった。（翻訳・編集/柳川）