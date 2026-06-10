クリストファー・ノーラン監督のSF映画『インターステラー』のシネマコンサート『インターステラー LIVE』が、9月26日に東京国際フォーラム・ホールAで開催されることが決定した。

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2014年に公開された『インターステラー』は、第87回アカデミー賞で視覚効果賞を受賞、第41回サターン賞では最優秀SF映画賞を含む6部門で受賞を果たしたノーラン監督によるSF映画。地球の寿命が尽きようとする中、人類の未来を託された探査チームが、人類史上最も重要なミッションへと挑む。

愛する家族を地球に残し、未知なる宇宙へと旅立つ元パイロットのクーパーをマシュー・マコノヒーが演じたほか、アン・ハサウェイ、マイケル・ケイン、ジェシカ・チャステインらが共演に名を連ねた。

『インターステラー LIVE』では、大スクリーンでの映画全編上映とフルオーケストラの生演奏によるシネマコンサートとして上演される。指揮を務めるマット・ダンクリーとオルガン奏者のチャーリー・アンドリュースが本公演のために来日。日本を代表するオーケストラ、東京フィルハーモニー交響楽団とともに、ハンス・ジマーの音楽を響かせる。

チケットは、7月4日に一般発売。また一般発売に先駆け、本日6月10日より先行予約受付がスタートしている。なお、価格はSS席（オリジナルデザインチケット付／1Fセンター前方ブロック）が13,200円、S席が11,000円、A席が8,800円となっている。詳細は公式サイトにて。

（文＝リアルサウンド編集部）