プロゴルファーの香妻陣一朗選手が2026年6月10日、Xで赤ちゃんや子ども連れでのゴルフ観戦について、持論をつづった。

ギャラリーエリアで観戦の赤ちゃんが泣き出すハプニング

集中力を必要とするスポーツであるゴルフ。プレー中は大きな音を立てたり、喋ったりするのを控えるのがエチケットだ。

5日から7日にかけて開催されたヨネックスレディスゴルフトーナメントの最終日、観戦エリアで予期せぬアクシデントが発生していた。

今ツアーで初優勝を果たした吉田鈴選手のプレー中、ギャラリーエリアで観戦していた親子連れの赤ちゃんが泣き出した。母親が赤ちゃんを抱き上げた拍子にベビーカーを倒し、辺りには大きな物音が響いた。中継では、騒ぎに気づいた吉田選手がプレーを中断し、物音がした方を振り向く様子が映っていた。

ゴルフ情報を発信する「ゴルフのニュース」では、吉田選手の発言を紹介。吉田選手は当時の様子について「（観客が）ベビーカー倒しちゃったみたいで」としつつ、「そこでもう一回気持ちを入れ替えた感じです」と語っていたという。

SNSでは、赤ちゃんを連れてゴルフ観戦をすることの是非について、「TPOをわきまえるべき」「入場を許可したコース側の問題では」などとする声が上がっていた。

「選手たちはしっかり切り替えてプレーできます」

香妻選手は10日、Xで拡散された切り抜き画像を引用し、「赤ちゃんやお子さん連れの方も、どうか気にせず来てください」と反応。

「泣き声や少しのざわつきがあっても、選手たちはしっかり切り替えてプレーできます」とつづった。

投稿を見た人からは、「場所と配慮は必要」「ルールは守るべき」など、困惑の声が上がった。間接的に吉田選手を非難する投稿と受け取られかねない、との指摘もある。

なお、香妻選手をめぐっては、妻でモデルの武井玲奈さんが9日、インスタグラムで第二子となる女の子の出産を報告していた。

プロゴルファーの今野康晴選手も、「ベビーカーで赤ちゃんを連れて来てダメとかないですよ」とコメント。

プレー中の吉田選手の反応については、「ちょっとタイミングが悪かっただけで、打つ前に通り過ぎようとしたらちょっとモタついてしまって、という感じだと思います。吉田鈴選手も睨んでなんていないと思いますし、むしろ，心配していたんのだと思います。彼女は人の悪口は言わないです」としている。