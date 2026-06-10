「全米女子オープン」では予選落ちを喫した盒矯眠 「せっかく初LAに来たなら楽しもう」と気持ちを一新、大谷翔平も初観戦！
盒矯眠擇自身のインスタグラムを更新。米国女子ツアーのメジャー大会「全米女子オープン」に参戦したものの、予選を突破することは叶わなかった。そこで「せっかく初LAに来たなら楽しもうということで、楽しんできました」とロサンゼルス観光を満喫してきたことを投稿した。
【写真 】試合では見ることができない？ ミニスカ姿の盒矯眠據激レアショット！（全9枚）
「ユニバでゲームしたらドデカクッション取れたり 初の大谷さん見れたり、日本で見れない景色を沢山見れました」とロスでのお楽しみを短くまとめた盒供８開した写真の最初はユニバーサル・スタジオ・ハリウッドにある「クラスティランド」で撮ったもの。手にはすでに「ドデカクッション」を抱えている。これを獲得したのは、このエリアにあるゲームコーナーだ。大ダコが抱えるバケツにボールを放り込むのだが、盒兇論簗なコントロールと力加減で、見事に3球連続で成功。賞品獲得に手を叩いて喜ぶ様子は動画で公開されていた。またスーパー・ニンテンドー・ワールドの「クッパ城」の前で撮った写真や、「シュレック」の帽子もアップで披露した。さらにロサンゼルス・ドジャースのホーム球場で撮った写真。グリフィス天文台にある人気のフォトスポット「天使の羽」の前で撮った写真も公開。あちらこちらへと飛び回っていたことが伝わってきた。オフを楽しむ盒兇了僂鮓たファンは「また気持ちを一新して頑張ってください」「日本での活躍を待ってます」などとコメント。しかし、それ以上に反響が大きかったのは、盒兇離潺縫好ート姿だった。「スカートめっちゃ似合っています」「とても足が長いんだね！」「試合でもミニスカートたまにははいてください」などの声が次々に寄せられていた。投稿の最後に「また日本で頑張るぞー」と記した盒供５国後は11日に兵庫県で開幕する「宮里藍 サントリーレディス」にディフェンディングチャンピオンとして参戦する。今年はすでに2勝を挙げている盒供今週は連覇を狙って海外メジャーでの悔しさを一気に解消したいところだ。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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