神谷そらが「全米女子オープン」で親友に再会！ 仲よく歩く後ろ姿「いつかあなたに追いつけるように」
神谷そらが自身のインスタグラムを更新。米国女子ツアーのメジャー大会「全米女子オープン」で親友のリン・シユ（中国）と再会できたことを、すべて英語で投稿した。
【写真】アジアの友人たちと親交を深める神谷そら（全7枚）
シユは2011年にプロ転向、中国ツアーで勝利を重ねると、14年から米国ツアーを主戦場に。16年のリオ五輪では中国代表にも選ばれている。「Best friends」と書き始めた神谷は、「いつも私を鼓舞してくれてありがとう」「いつかあなたに追いつけるように、これからも一生懸命に頑張ります」「一歩ずつ、目標に向かって」と、感謝と背中を追いかけていこうという気持ちを丁寧に綴っていた。2人は2023年に日本で開催された米国女子ツアー「TOTOジャパンクラシック」の2日目に同組となり意気投合。大会後には「Best Friends」と記して仲よくピースをする写真をインスタグラムに投稿している。翌年の「全米女子オープン」で再会した時にも投稿していた。今回の投稿では2人でフェアウェイを並んで歩く後ろ姿や、ショットを打ち終えた神谷にシユが歩み寄ってくると、抱っこされたシユの子供とも仲良さそうに話をする姿も動画で捉えられていた。その後は米国ツアー3勝で2020年には「全米女子オープン」を制しているキム・アリム（韓国）、チェン・ペイユン（台湾）、米国ツアー15勝（メジャー5勝）で109週にわたり世界ランキング1位に君臨したヤニ・ツェン（台湾）との2ショットも公開された。今年の「全米女子オープン」では、神谷、シユともに28位タイでフィニッシュ。神谷は帰国後、11日に開幕する「宮里藍 サントリーレディス」に参戦する。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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シユは2011年にプロ転向、中国ツアーで勝利を重ねると、14年から米国ツアーを主戦場に。16年のリオ五輪では中国代表にも選ばれている。「Best friends」と書き始めた神谷は、「いつも私を鼓舞してくれてありがとう」「いつかあなたに追いつけるように、これからも一生懸命に頑張ります」「一歩ずつ、目標に向かって」と、感謝と背中を追いかけていこうという気持ちを丁寧に綴っていた。2人は2023年に日本で開催された米国女子ツアー「TOTOジャパンクラシック」の2日目に同組となり意気投合。大会後には「Best Friends」と記して仲よくピースをする写真をインスタグラムに投稿している。翌年の「全米女子オープン」で再会した時にも投稿していた。今回の投稿では2人でフェアウェイを並んで歩く後ろ姿や、ショットを打ち終えた神谷にシユが歩み寄ってくると、抱っこされたシユの子供とも仲良さそうに話をする姿も動画で捉えられていた。その後は米国ツアー3勝で2020年には「全米女子オープン」を制しているキム・アリム（韓国）、チェン・ペイユン（台湾）、米国ツアー15勝（メジャー5勝）で109週にわたり世界ランキング1位に君臨したヤニ・ツェン（台湾）との2ショットも公開された。今年の「全米女子オープン」では、神谷、シユともに28位タイでフィニッシュ。神谷は帰国後、11日に開幕する「宮里藍 サントリーレディス」に参戦する。
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