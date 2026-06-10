6月6日、7日の2日間にかけて、大阪・京セラドーム大阪で「NiziU Live with U 2026 “NiziU：THE CINEMA”」を開催した9人組ガールズグループ・NiziU。グループにとって約3年半ぶり2度目のドームツアーとなり、13日、14日には東京ドームでの公演も控えている。

「今回のドームツアーは“THE CINEMA”をテーマに、映画や劇場のエッセンスが随所に散りばめられた演出となっています。セットリストは新旧交えたバラエティ豊かな選曲となっており、メンバー一人ひとりのソロパフォーマンスも。’22年に開催された前回の東京・大阪ドームツアー『NiziU Live with U 2022“Burn it Up”』は新型コロナウイルス感染症対策で観客の声出しはNGでしたが、今回はファンの歓声がメンバーに届く公演となりました」（音楽ライター）

ファンにとって満足度の高い演出になっていたようだが、京セラドーム大阪に足を運んだ一部ファンの間では波紋を呼んでいることが……。

「京セラドームは高さ83メートル、コンコース一周距離約600メートルという規模で、国内最大級のアリーナ空間を誇るドームです。最大収容可能人数も東京ドームと同じ約5万5000人。しかし、NiziUの公演があった6日と7日の両日ともにスタンド上段席が封鎖されていたといい、空席も所々にあったというのです。チケット完売となった’22年の東京・大阪ドームツアーでは、京セラドーム大阪もスタンド上段席まで観客で埋め尽くされていたのですが……」（前出・音楽ライター）

’22年に開催された京セラドーム大阪での公演終了後には、グループのX公式アカウントでスタンド上段席までびっしりと埋まった観客との記念写真が公開されていた。しかし6日、7日の公演終了後に更新されたXでは、衣装に身を包んだメンバーの集合写真や動画が公開されたのみ。会場の観客と撮影した記念写真は、一枚も公開されていなかった。

実際にXでも、NiziUの京セラドーム大阪公演に行ったというファンからこんな声が上がっている。

《前も後ろも空席あって、2階席は完全に閉めてて悲しかったし悔しい》

《NiziU 京セラドーム やっぱり2階席より上は空席 1階席がビッシリ埋まってるのはせめてもの救いか》

《埋まらなかったから写真撮影なかったのかな… ツアー恒例だったから残念》（すべて原文ママ）

6日、7日の公演両日ともに、スタンド上段席が封鎖されていたのはなぜだろうか？ そこで本誌は10日、京セラドーム大阪の公演を制作する「SOGO OSAKA」に問い合わせた。しかしながら、「お答えできることはございません」との返答にとどまった。

前出の音楽ライターは言う。

「大阪で屋根がついている会場となれば、京セラドーム大阪の次に規模が大きい会場は『大阪城ホール』が挙げられるでしょう。ただ、最大収容可能人数は1万6000人なので、京セラドーム大阪とは倍以上の差があります。

同ホールでも錚々たるアイドルやアーティストの公演が目白押しですが、アーティストにとってドームツアーは人気のバロメーターを示すステータスのひとつ。とはいえ、集客力が見込めるアーティストでも、他のイベントとの兼ね合い次第では京セラドーム大阪を埋めるのは容易ではないといいます。

NiziUは前回のドームツアーで東京・大阪ともにチケット完売しており、今回も高い集客が期待されていたはず。ですが大阪公演のあった6日、7日は『万博記念公園 東の広場』で豪華アーティストが集結した『ごぶごぶフェス』も開催されていたので、音楽ファンが分散した可能性も十分にあり得るでしょう」

13日、14日に控えている東京ドーム公演のチケットは各プレイガイドでまだ販売中だが、両日ともに会場をファンで埋め尽くすことはできるだろうか。