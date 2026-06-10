ヘンリー王子が、米タイム誌による２０２６年度の「世界で最も影響力のあるスポーツ界の人物１００人」の１人に選ばれた。英紙エクスプレスが９日、報じた。

この新企画は、現在のスポーツ界を形作る人々を紹介することを目的としている。ヘンリー王子は「リーダー」のセクションに掲載されており、その他のカテゴリーは「アイコン」「巨人」「革新者」となっている。

リストの最初に登場したヘンリー王子は、イギリス陸軍での勤務経験を経て、負傷した軍人や退役軍人のための情熱的なプロジェクトであるインヴィクタス・ゲームズを２０１４年に創設したことが評価された。

ヘンリー王子は同誌に対して「スポーツの力ってすごい、目の前で人々の人生を文字通り変えているんだな、と思いました。私にはとても明白なことでした。できるだけ多くの国を招待して国際的な取り組みにしましょう。なぜなら、明らかに、より多くの国がこの取り組みから恩恵を受ける必要があるからです」と語っている。

さらに王子は「腕や胸に国旗を身につけているとき、それが外されると、何かが欠けているような気がする。私たちが長年にわたりインヴィクタスを通じて成し遂げてきたことは、人々に生きる目的や意義を取り戻させることだけでなく、彼らにアイデンティティを取り戻させることなのです」とも述べている

ヘンリー王子が同誌の「最も影響力のある人物」リストに最後に登場したのは２１年で、妻のメーガン妃と共に「アイコン」部門で選出された。王子はメーガン妃結婚する前の１８年にも「リーダー」部門で選出されている。