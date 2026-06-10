プロ雀士で麻雀のプロリーグ・Mリーグでは「KADOKAWAサクラナイツ」に所属していた渋川難波さんが2026年6月8日にXを更新。不倫騒動を受け、チームからの退団と麻雀プロとしての活動を自粛することを発表した。

「妻には多大なる苦痛とショックを与えてしまったにもかかわらず」

渋川さんは2022年からKADOKAWAサクラナイツに所属。2023年には女流プロ雀士の早川林香さんと結婚を報告した。

6月5日に渋川さんは自身のXとYouTubeで「不適切な行動」で週刊誌に報道されることを明かした。翌6日に「Smart FLASH」が渋川さんと元女流雀士の不倫を報じた。

渋川さんは5日に「私の不適切な行動により、ファンの皆様、関係者の皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを、心より深くお詫び申し上げます」と謝罪。この件で家族とも話し合ったという。

動画とXで公開した文書では「妻には多大なる苦痛とショックを与えてしまったにもかかわらず、妻は『今回は離婚しないでおく、ただし次はない、今後の償いの行動を見させてもらう』と言ってくれました。本当に感謝しかありません」などと明かしていた。

また、「この自粛期間中、自らの行動を徹底的に見つめなおし、失った信頼を少しでも回復できるよう、一から責任ある行動を尽くしてまいります」として謝罪した。

「皆様の期待に背いてしまったことを、深くお詫び申し上げます」

報道を受け、KADOKAWAサクラナイツは8日、「本日付で渋川難波選手との選手契約を解除いたしました」と発表。「皆様の期待に背いてしまったことを、深くお詫び申し上げます」とお詫びした。

また、渋川さんも同じ日にXで、KADOKAWAサクラナイツからの退団を明かしつつ、「当面の間は麻雀プロとしての活動、および個人活動を自粛いたします」と、あらためて活動自粛することを報告した。

出場予定だったMトーナメントも辞退する。「これまで4年間、温かく応援し支えてくださった皆様を裏切る結果となり、改めて心より深くお詫び申し上げます。誠に申し訳ございませんでした」と謝罪した。