ホンダ「“新型”シビック」発表！ 6速MT継続＆「黒すぎホイール」新装備！ 「ステアリングヒーター」も追加され“6年目の進化”遂げた「5ドアハッチ」マイチェンモデル発売
足元を引き締める新色ホイール＆利便性向上
ホンダは2026年6月4日、スポーツハッチバック「シビック」マイナーチェンジモデルを発表し、翌6月5日に発売しました。
シビックは1972年に登場したホンダの中核です。長らくラインナップされており、世界で累計3000万台近くを販売するグローバルモデルとしてのポジションを築きました。
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現行型は11代目で2021年9月に登場。国外では4ドアセダンモデルも設定されていますが、日本では5ドアハッチバックのみ設定しています。
11代目では内外装の刷新に加え、ホンダ独自の「VTEC」ターボや2モーターハイブリッドシステム「e：HEV」の採用といった走行性能の大幅な向上、先進運転支援システム「ホンダ センシング」の機能強化などが図られました。
2024年にはマイナーチェンジが実施され、フロントフェイスのデザイン刷新に加え、e：HEV搭載モデルのラインナップ追加。6速MTや専用足回りを搭載し、走行性能を高めたスポーティグレード「RS」が新設されています。
今回のマイナーチェンジでは、RSグレードにe：HEVモデルを追加するとともに、24年ぶりに復活したスペシャリティカー「プレリュード」に搭載された仮想有段シフト「Honda S＋ Shift」を採用しました。
また通常モデルでも内外装や装備の追加などが図られています。
エクステリアでは「e：HEV EX」グレードのアルミホイールをベルリナブラック＋ダーク切削クリアに変更。RSグレードでも、マットブラックのアルミホイールを装備し、足元を引き締めています。
インテリアでは、e：HEV EX、「EX」グレードでステアリングヒーターを追加し、快適性能を高めました。
装備では、全グレードで後席にUSBポートを追加。後席の乗員の利便性を高めています。
ラインナップはe：HEVモデルがベーシックな「LX」、中級のEX、RSの3タイプ。1.5リッターVTECターボエンジンを搭載する標準モデルがEX、RSの2タイプです。このRSのみ6速MTを搭載します。
一部改良を行ったシビックの価格（消費税込）は394万6800円から465万9600円です。