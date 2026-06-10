足元を引き締める新色ホイール＆利便性向上

ホンダは2026年6月4日、スポーツハッチバック「シビック」マイナーチェンジモデルを発表し、翌6月5日に発売しました。

シビックは1972年に登場したホンダの中核です。長らくラインナップされており、世界で累計3000万台近くを販売するグローバルモデルとしてのポジションを築きました。

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現行型は11代目で2021年9月に登場。国外では4ドアセダンモデルも設定されていますが、日本では5ドアハッチバックのみ設定しています。

11代目では内外装の刷新に加え、ホンダ独自の「VTEC」ターボや2モーターハイブリッドシステム「e：HEV」の採用といった走行性能の大幅な向上、先進運転支援システム「ホンダ センシング」の機能強化などが図られました。

2024年にはマイナーチェンジが実施され、フロントフェイスのデザイン刷新に加え、e：HEV搭載モデルのラインナップ追加。6速MTや専用足回りを搭載し、走行性能を高めたスポーティグレード「RS」が新設されています。

今回のマイナーチェンジでは、RSグレードにe：HEVモデルを追加するとともに、24年ぶりに復活したスペシャリティカー「プレリュード」に搭載された仮想有段シフト「Honda S＋ Shift」を採用しました。

また通常モデルでも内外装や装備の追加などが図られています。

エクステリアでは「e：HEV EX」グレードのアルミホイールをベルリナブラック＋ダーク切削クリアに変更。RSグレードでも、マットブラックのアルミホイールを装備し、足元を引き締めています。

インテリアでは、e：HEV EX、「EX」グレードでステアリングヒーターを追加し、快適性能を高めました。

装備では、全グレードで後席にUSBポートを追加。後席の乗員の利便性を高めています。

ラインナップはe：HEVモデルがベーシックな「LX」、中級のEX、RSの3タイプ。1.5リッターVTECターボエンジンを搭載する標準モデルがEX、RSの2タイプです。このRSのみ6速MTを搭載します。

一部改良を行ったシビックの価格（消費税込）は394万6800円から465万9600円です。