影山優佳、マック新商品をサッカー戦術で食レポ　岡田准一＆中澤佑二も驚き

「厚みのある攻撃がドバーッと襲いかかってくる」。岡田准一さんがそう表現したのは、マクドナルドの新商品「ザク切りポテト＆肉厚ビーフ コク旨ガーリックペッパー」。6月17日から始まる「VIVA！ワールドマック」キャンペーンの新メニューです。

販売に先駆け、6月9日に新商品発表イベントが開催されました。“岡田監督”として新CMに出演する岡田准一さん、元日本代表の中澤佑二さん、熱狂的なサッカーファンとして名高い影山優佳さんが登壇。新商品の試食やマクドナルドにまつわる思い出などを披露しました。

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■ バーガー5種、サイド3種 日本オリジナルの「VIVA！ワールドマック」キャンペーン

イベントはまずマーケティング本部ナショナルマーケティング部執行役員・西田瑛太郎氏が登壇。17日から始まる「VIVA！ワールドマック」キャンペーンと新商品の概要を説明しました。

過去30年にわたり、オフィシャルスポンサーとしてFIFAワールドカップの熱狂を伝えてきたマクドナルド。

今回の取り組みではまず、日本オリジナル商品「VIVA！ワールドマック」が期間限定で発売されます。ラインナップは全部でバーガーが5種、サイドメニューが3種の、計8種類です。

ビーフパティの「ザク切りポテト＆肉厚ビーフ コク旨ガーリックペッパー」、チキンパティの「メキシカンタコスチーズチキン」、えびカツがサンドされた「アボカドマヨチーズシュリンプ」。

また、夕方5時以降に始まる夜マック限定商品として「ザク切りポテト＆倍肉厚ビーフ コク旨ガーリックペッパー」、朝マック限定の「メキシカンタコスチーズチキンマフィン」も。

サイドメニューとしては「シャカシャカポテト ガーリックステーキ味」「マックフィズ／フロート ブルーエナジー」が登場し、朝から晩までFIFAワールドカップ2026の熱狂が楽しめるラインナップとなっています。

さらに朝マック限定の「メキシカンタコスチーズチキンマフィン」を除く4種類のバーガーには、デビッド・ベッカム氏、ロナウジーニョ氏ら世界のレジェンド選手らがデザインされたカップが付属する「FIFAワールドカップセット」も用意。サッカーファンが楽しめる、オリジナルのコラボです。

商品以外にもコラボ動画の公開や、マックカードが当たるキャンペーンを開催。そのほか抽選で250組500名を日本VSチュニジアのパブリックビューイングに招待する、コカ･コーラ社とのコラボイベントなど、さまざまなキャンペーンが予定されているとのことです。

■ 岡田准一はビッグマック、ポテト、コーヒーの3トップ！ゲストの推しメニュー“布陣”

西田氏に続いて登壇したのは、本日のゲストである岡田准一さん。

岡田さんは6月16日から放映開始となる新CMに出演しています。CMは岡田さんが“岡田監督”として「VIVA！ワールドマック」の監督に就任し、「絶対に、食べる。」という強い決意のもと、代表メンバーに見立てた新バーガーたちの発表を行う、という内容です。

CM内で監督役に挑んだ岡田さんは「世界中の監督を見て、このときはこの監督をイメージしてっていう風に、いろいろ“監督分け”をして演じた」と、役作りのこだわりを明かしました。

そして岡田さんに続いて記者陣の前に現れたのは元日本代表DF・中澤佑二さん、熱狂的なサッカーファンとしても名高い俳優・影山優佳さんです。2人は新CMに映る選手役の方々が着ていたユニフォームを身につけての登場となりました。

中澤さんは隣に立つ岡田さんを見て早速「岡田という苗字にちょっと抵抗があるんですけど」と、元日本代表監督の岡田武史氏にからめていじりつつ「今日は准一さんなので大丈夫です」と陽気にコメントしていました。

そんな中澤さんにMCから「マクドナルドの思い出とかエピソードってありますか？」と質問が。

中澤さんは中学校時代に初めて女の子とデートをした際、待ち合わせた場所が南越谷のマクドナルドだったと甘酸っぱい思い出を告白。岡田さんが横から「最高っすね」と共感を示していましたが、中澤さんは続けて「これワイフが聞くとキレるんで」と苦笑いしました。

続いては3人の推しメニューを聞くコーナーに。中澤さんは「ナゲットとチーズバーガー」と回答。

影山さんは「テリヤキは外せないかなって思います」と語り、岡田さんから「ワントップですか？」とサッカーの戦術に絡めて質問されると、「はい、ワントップです」と答えていました。

そして岡田さんは影山さんの回答の流れで「僕はスリートップを目指したい。攻撃的に行きたいので」として「ビッグマック、マックフライポテト、コーヒー」でスリートップを組むと話しました。

3人が推しメニューを語り終えたあとは、いよいよ新商品の試食へ。マーケティング本部メニューマネジメント部統括マネージャー・上田寛子氏の説明を受けながら、それぞれが新商品を1種類ずつ口にしました。

■ 試食コーナーで3人がサッカー食レポを披露 影山優佳に「元サッカー選手より知識ある」

4年に1度のFIFAワールドカップを、マクドナルドの商品とともに楽しんでほしいという思いから開発に至った今回の「VIVA！ワールドマック」シリーズ。

特徴的なのが「ザク切りポテト＆肉厚ビーフ コク旨ガーリックペッパー」、「メキシカンタコスチーズチキン」、「アボカドマヨチーズシュリンプ」に共通して使用されているバンズです。

バンズは今回のプロモーションのために新たに開発されたもので、開催国であるアメリカやメキシコで親しまれているトウモロコシ由来の「コーングリッツ」が、サッカーボールをイメージした表面にまぶされています。トーストすることでプチプチとした食感と香ばしさを味わえるとのことです。

岡田さんの前に用意されたのは「ザク切りポテト＆肉厚ビーフ コク旨ガーリックペッパー」です。

上田氏によれば、目指したのは「観戦しながらしっかりとお腹を満たせる食べごたえのあるビーフバーガー」。

100%ビーフパティに、外はカリッと中はホクホクとしたポテトパティを重ね、特製のガーリックペッパーソースが合わせられ、アメリカンテイスト溢れる一品に仕上がっています。

岡田さんはラップに包まれた状態のバーガーを手にして「この状態からの匂いが美味しそう」と話し、一口頬張るなり「めちゃくちゃ美味しい」と絶賛。「お肉の香りの中に何種類もの香ばしさが口の中、鼻の中で広がって、厚みのある攻撃がドバーッと襲いかかってくるような、強さを感じる」と続けました。

中澤さんの前に置かれたのは「メキシカンタコスチーズチキン」。

胸肉を使用したチキンパティにメキシカンタコスフィリング、シャキシャキのレタス、コクのあるチェダーチーズに、爽やかな甘さが特徴的なスイートレモンソースを合わせたバーガー。

中澤さんは一口食べると「結構なスパイシー感がある」とし、そのうえで「チキンとの相性もいい」とコメント。スパイシーな味わいが好きとのことで、暑い夏に食べたい味だとしました。

さらにいい守備からいい攻撃につなげる森保ジャパンの戦術を思わせるとも述べ「前半から飛ばして点を取る形の味です」とサッカーに絡めてコメントしていました。

影山さんの前に置かれたのは「アボカドマヨチーズシュリンプ」。前2品が「ワールドカップの高揚感」を表現した商品だったのに対し、こちらは見た目も爽やかな商品に。

マクドナルド特製のえびカツとシャキシャキのレタス、コクのあるチェダーチーズ、そしてそこにアボカドペーストを使用したワカモレソースが合わせられています。

ワカモレソースはクリーミーでメキシカンな味わいが特徴。スパイス、ガーリック、オニオンが味わいに奥行きを与えつつ、少しのレモン果汁によって爽やかさも感じられるそうです。

影山さんは口を大きく開け、バーガーへかぶりつくと「おいしい」と早速嬉しそうにコメント。

えびのプリプリさもさることながら「ザクザクした衣の食感がまず直感で楽しませてくれ、ワカモレマヨソースがまろやかだけど、喉の奥まで伝えてくれるような洗練された味わい」と語りました。

そして影山さんも岡田さん、中澤さんにならって「統率感のある守備にトリッキーなプレーも戦術として加えられているという、見ててワクワクするプレーが想像できる商品」とサッカーに絡めてコメント。岡田さんは「すごい。完璧」、中澤さんも「元サッカー選手よりも知識がある」と絶賛していました。

最後に、岡田さんのテーブルにはドリンクメニューである「マックフィズ ブルーエナジー」が置かれました。

日本代表のユニフォームをイメージしたブルーが特徴的な本商品は、リンゴ果汁を使用した爽快感のある炭酸エナジードリンク。アルギニン、グリシン、アラニンの3種類のアミノ酸が配合されており、リフレッシュしたいときにピッタリの一杯となっています。

一口飲んだ岡田さんは「これからの季節に飲みたい。アルギニンが入ってるのもいいですね。元気が欲しい方にも、ぜひ」とコメントしました。

■ 中澤佑二＆影山優佳 新商品の美味しさをオリジナルゴールパフォーマンスで披露

試食のあとは、中澤さんと影山さんがバーガーの美味しさを「オリジナルのゴールパフォーマンス」でアピールすることに。

中澤さんはまず、通常のゴールパフォーマンスとして「ガッツポーズ」を紹介。そこから続けて「メキシカンタコスチーズチキン」を食べたあとのパフォーマンスとして、どこかで見たことがあるようなステップを見せて、決めポーズ。

パフォーマンスを見た岡田さんから「ちょっとカズダンス入ってないですか？」と聞かれた中澤さんは「ちょっとじゃない、全部です」と開き直っていました。

影山さんは「アボカドマヨチーズシュリンプ」を食べた“心”を表現するとして、笑顔をハート型にした左右の手で挟む「ハンバーガーハート」を披露。会場からは「可愛い」と歓声が上がりました。

さらに影山さんは追加で、日本代表メンバー・久保建英選手の「Kポーズ」をオマージュして「Kageyama Yuka」の「KY」ポーズも決めてくれました。

試食を終えた3人の前に置かれたのは、今回のキャンペーンで登場する、FIFAワールドカップ2026との限定コラボグッズたち。

マクドナルド公式アプリを通じて商品を購入すると、10円につき1ポイントが貯まる「リワードプログラム」を使って応募できる「My マクドナルド リワード」の抽選でゲットすることができるものとなっています。

グッズは公式ミニサッカーボール、エナメルピンズ、トートバッグ、オリジナルスマホゲームなど、ここでしか手に入らないグッズです。

トートバッグを手にした影山さんは「（ポイントを貯めて）ティッシュボックスがほしいなと思っていたんですけど、トートバッグも重ねてゲットしちゃいたいと思います」と抽選に意欲を燃やしていました。

ミニサッカーボールを手にした中澤さんは「こういうサッカーボールを見るとどうしても血が騒ぎますよね」と自ら振り、他のゲストに背中を押される形で、リフティングをすることに。

「僕ね、足元じゃないんですよ」と謙遜しつつも、巧みにミニサッカーボールをコントロール。元日本代表のテクニックを遺憾なく発揮していました。

■ 3人が明かす2026年大会への想い「この時期しかないものをみんなで一緒に応援できたら」

続いては3人がフリップを使って「FIFAワールドカップ2026」の見どころを発表。

中澤さんは「試合中の選手たちの周りを見るための首を振る回数」と回答しました。

「首を振る回数が多ければ多いほど、その人はいろんなことを考えているんだなということ。上手い選手の証でもあります」

影山さんは「数秒前」とシンプルに回答。

「得点シーンはもちろんかっこいいんですけど、そのものよりも数秒前に何が起きていたのかを見るのが楽しいんじゃないかと。すごいプレーの数秒前を見て、そのすごさを実感してもらえたらと思います」

岡田さんがフリップに用意していたのは「ボールを持っていない動き」。

「（中澤選手の現役時代のプレーのように）『大変なことを大変に見せない。仕事を潰していく。ダメなことを潰していく』というのを見ていけると、また一段と楽しめるのかなと思っています」

最後は、3人がそれぞれ今回の新商品やFIFAワールドカップ2026大会についてコメント。

「今回は『日本代表って強いよね』という立場で初めて臨むワールドカップなので、本当に心の底から日本代表を応援したいという気持ちになりましたので、今回はちゃんと応援します」（中澤さん）

「ワールドマックは本当に美味しいし、スパイシーでハッピーな気持ちになれるということで、試合中にもハーフタイム中にもおすすめだなって思いました」（影山さん）

「この時期しかないものをみんなで一緒に応援できたらいいなと思います。（ワールドマックは）熱くなるような美味しいものばかりですので、ぜひみんなでマックを食べながら応援していきましょう」（岡田さん）

■ バーガー3種＆サイド2種「VIVA！ワールドマック」新メニューを試食

イベント終了後は記者たちにも新商品が振る舞われました。

用意されたのは「ザク切りポテト＆肉厚ビーフ コク旨ガーリックペッパー」「メキシカンタコスチーズチキン」「アボカドマヨチーズシュリンプ」のバーガー3種と、「シャカシャカポテト ガーリックステーキ味」「マックフィズ ブルーエナジー」のサイド2種類。

「ザク切りポテト＆肉厚ビーフ コク旨ガーリックペッパー」は、口に入れた瞬間にビーフのジューシーさが爆発します。

ビーフパティのダイレクトな旨味と、ソースのスパイシーかつまろやかな風味も美味しい。ザクザクでホクホクなポテトパティとのコントラストも非常に癖になります。

「メキシカンタコスチーズチキン」は手にとって顔を近づけた瞬間からメキシカン。タコスフィリングの爽やかでスパイシーな風味が、チキンパティのザクザク食感と非常に相性がよく、二口、三口と立て続けにかぶりつきたくなります。

中澤さんが言っていた通りスパイシーさは強めではあるものの、チーズのまろやかさが辛みを包み込んでくれるので、全体としてはとても食べやすいです。

「アボカドマヨチーズシュリンプ」は今回のキャンペーンのために開発されたという、新バンズの美味しさを一番に感じた商品。表面にまぶされたコーングリッツのつぶつぶとした食感が、ダイレクトに口の中に広がりました。

もちろんえびカツのプリプリ＆サクサクの食感もよく、ワカモレマヨソースのなめらかさとちょうどいいハーモニー。つぶつぶで、プリプリで、サクサクで、なめらか。さまざまな食感で楽しませてくれるバーガーでした。

「シャカシャカポテト ガーリックステーキ味」は振って袋を開けた瞬間、パンチのある香りが顔にぶわっと広がりました。

ガーリックと肉の旨味を感じさせる香りがこれでもかと込められていて、さらにそこにステーキソースらしいほんのりとした甘みもあり、手が止まらなくなる味です。

「マックフィズ ブルーエナジー」は見た目からして非常に爽やか。

鮮やかな青さがまず目を楽しませてくれ、一口すすればガツンとパワフルなエナジードリンクの甘さが舌に広がります。それでいて爽快感もあり、各種バーガーの美味しさを引き立ててくれる飲み心地となっています。

■ 「VIVA！ワールドマック」は6月17日から期間限定でスタート

8種類の新商品が展開される「VIVA！ワールドマック」は6月17日から期間限定でスタート。

価格は「ザク切りポテト＆肉厚ビーフ コク旨ガーリックペッパー」が単品580円、セット880円から。「メキシカンタコスチーズチキン」「アボカドマヨチーズシュリンプ」は単品が490円、セットが790円からとなっています。

夜マック限定の「ザク切りポテト＆倍肉厚ビーフ コク旨ガーリックペッパー」は単品が840円、セットが1140円から。

上記4種のバーガーは、バリューセットに590円プラスすることで、オリジナルカップが付属する「FIFA ワールドカップセット」に変更することも可能です。

朝マック限定の「メキシカンタコスチーズチキンマフィン」は単品が410円、コンビが470円、セットが610円から。

「シャカシャカポテト ガーリックステーキ味」はポテト単品、もしくはバリューセットに50円プラスすることで変更することが可能です。

「マックフィズ ブルーエナジー」は単品が300円から、バリューセットの場合は50円プラスすることで変更可能。「マックフロート ブルーエナジー」は単品が380円から、バリューセットの場合は70円プラスすることで変更が可能となっています。

商品の価格は店舗の所在地等により変動があるため、詳しくは公式アプリ等でご確認ください。

取材協力：日本マクドナルド株式会社

（ヨシクラミク）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By ヨシクラ ミク | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026061001.html