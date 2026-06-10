元ONE N’ ONLY上村謙信、X開設＆声明発表 4月に芸能活動再開を報告【全文】
【モデルプレス＝2026/06/10】元ONE N’ ONLYの上村謙信（26）が2026年6月9日までに自身のX（旧Twitter）を開設。あわせて、声明を発表した。
【写真】元ワンエンメンバー、直筆署名で芸能活動再開報告
上村は「安定して皆さまへ上村の情報や様子をお届けするため、今後はスタッフによるこのXの公式アカウント、Instagramの公式アカウント（＠kenshin_kamimura_staff）の運用のみにさせていただきます」と報告。続けて「『サブアカウント』と名称しているものも含めて、公式以外のアカウントは一切ございません。偽のアカウント等にもご注意いただき、引き続き本アカウントの情報をお楽しみいただけますと幸いです」と呼びかけた。また、オフィシャルファンクラブを開設することも伝えている。
上村をめぐっては2025年3月4日、重大なコンプライアンス違反が判明したとして、所属事務所のスターダストプロモーションが同日付でグループの脱退及びマネジメント契約解除を発表。2026年4月25日、上村はInstagramアカウントを開設し、芸能活動を再開していくことを報告していた。（modelpress編集部）
上村謙信を 応援してくださっている皆さまへ。
いつも応援ありがとうございます。
皆さまの想い、すべて上村に届いており支えになっております。
上村謙信のSNS運用についてご報告です。
安定して皆さまへ上村の情報や様子をお届けするため、今後はスタッフによるこのXの公式アカウント、Instagramの公式アカウント（＠kenshin_kamimura_staff）の運用のみにさせていただきます。
また、「サブアカウント」と名称しているものも含めて、公式以外のアカウントは一切ございません。
偽のアカウント等にもご注意いただき、引き続き本アカウントの情報をお楽しみいただけますと幸いです。
上村謙信スタッフ＆上村謙信
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◆上村謙信、X開設
上村は「安定して皆さまへ上村の情報や様子をお届けするため、今後はスタッフによるこのXの公式アカウント、Instagramの公式アカウント（＠kenshin_kamimura_staff）の運用のみにさせていただきます」と報告。続けて「『サブアカウント』と名称しているものも含めて、公式以外のアカウントは一切ございません。偽のアカウント等にもご注意いただき、引き続き本アカウントの情報をお楽しみいただけますと幸いです」と呼びかけた。また、オフィシャルファンクラブを開設することも伝えている。
◆上村謙信、2025年3月にONE N’ ONLY脱退
上村をめぐっては2025年3月4日、重大なコンプライアンス違反が判明したとして、所属事務所のスターダストプロモーションが同日付でグループの脱退及びマネジメント契約解除を発表。2026年4月25日、上村はInstagramアカウントを開設し、芸能活動を再開していくことを報告していた。（modelpress編集部）
◆全文
上村謙信を 応援してくださっている皆さまへ。
いつも応援ありがとうございます。
皆さまの想い、すべて上村に届いており支えになっております。
上村謙信のSNS運用についてご報告です。
安定して皆さまへ上村の情報や様子をお届けするため、今後はスタッフによるこのXの公式アカウント、Instagramの公式アカウント（＠kenshin_kamimura_staff）の運用のみにさせていただきます。
また、「サブアカウント」と名称しているものも含めて、公式以外のアカウントは一切ございません。
偽のアカウント等にもご注意いただき、引き続き本アカウントの情報をお楽しみいただけますと幸いです。
上村謙信スタッフ＆上村謙信
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