「全日本大学野球選手権・２回戦、北九州市立大３−５関大」（１０日、東京ドーム）

２１年ぶり６度目出場の北九州市立大は競り負け、全国大会で初の２勝とはならなず。試合後の囲み取材で山本浩二監督（４７）は涙した。

関大の先発、１９０センチ長身左腕・百合沢飛投手（３年・開星）を装蹄師、前日は左投手で練習。三回先頭の竹下柚葵外野手（２年・岡山学芸館）がチーム初安打を放つと、古謝志侑内野手（２年・岡山学芸館）の適時打で先制した。ただ、直後に先発の大石煌心投手（２年・別府鶴見丘）が４失点。五回には２番手の宮原颯大投手（４年・必由館）が１失点し、４点を追う展開に。

それでも六回には小畑仁誠外野手（４年・壱岐）の２点適時二塁打で２点差に追い上げた。九回には２死二、三塁のチャンスを作ったが、得点はできずゲームセット。あと一歩及ばなかった。

公立校としての意地を見せた全国の舞台だった。山本監督は「室内はありませんので。雨が降っていない時にいかに練習をして、雨の日にオフを当てる。決まったオフの日をうちは作れなくて。なかなか雨が降らない時期はずっと練習をしていた。環境がマイナスにならないように工夫してやってきた」と明かす。「夕方は授業があるので」と朝７時半から全員で練習もしてきた。

「反骨心は大いにある」と臨んだ２１年ぶりの全日本で８日の花園大との１回戦は３−２で勝利。元阪神の中田賢一がエースだった２００６年以来２０年ぶりの１勝を挙げた。

春季リーグは昨年まで３年連続２位と苦しい時期も乗り越えてきた。山本監督は「新たな景色を見せてもらった」と話した後、「ずっと優勝ができなかったので、彼らと一緒に暗闇を走っているような…」と涙。

言葉を詰まらせながら、「それでも彼らがずっとついてきてくれたので。今日みたいにピッチャーを代えれば次のピッチャーが頑張ってくれるし。代打を出せば思った通り打ってくれるし。自分の期待には本当に応えてくれる選手です」と感謝を語った。