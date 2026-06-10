クリスピー・クリーム・ドーナツに、ツヤっとみずみずしい果実感を表現した“冷やしてもおいしい”夏ドーナツ3種が新たに登場。

冷やすことにより、よりフルーティーな味わいが楽しめる、暑い夏にぴったりの新メニューです☆

クリスピー・クリーム・ドーナツ「夏ドーナツ」2026

発売日：2026年6月24日（水）

販売店舗：クリスピー・クリーム・ドーナツ全店舗 ※クリスピー・クリーム・ドーナツ店舗以外の一部小売店及び催事は対象外

さっぱりとした味わいやフルーツを使用したスイーツへの人気が高まる夏に、クリスピー・クリーム・ドーナツに新たなドーナツが登場。

夏限定で販売される新ドーナツとして、暑い夏に食べたくなる人気のフルーツ、スイカ・ピーチ・パイナップルをモチーフにした、見た目も本物の果実を思わせるようなデザインにこだわった、味わいも爽やかなドーナツがラインナップされます。

本物のフルーツのようなツヤっとしたみずみずしさをナパージュで表現し、冷涼感のある見た目に仕上げられているのもポイント。

冷やすことにより、よりフルーティーな味わいが楽しめる、暑い夏にぴったりの新ドーナツ3種を紹介していきます☆

ジューシー スイカ

価格：テイクアウト 356円(税込)／イートイン 363円(税込)

販売期間：2026年6月24日（水）〜8月20日（火）予定 ※なくなり次第終了

夏の王道フルーツであるスイカの断面をモチーフにした「ジューシー スイカ」

ふわふわのドーナツをホワイトチョコでコーティングし、さらに真っ赤なスイカ果汁入りの爽やかな甘さのナパージュで包み込んできます。

チョコチップでスイカの種を、グリーンのコーティングでスイカの皮を描いているのも特徴。

本物のスイカのような、ジューシーなドーナツです。

ジューシー ピーチ

価格：テイクアウト 356円(税込)／イートイン 363円(税込)

販売期間：2026年6月24日（水）〜8月20日（火）予定 ※なくなり次第終了

「ジューシー ピーチ」は、ピンク色の見た目も華やかでキュートな、桃を感じるフルーツドーナツ。

ふわふわのドーナツをホワイトチョコでコーティングし、さらに華やかな甘さが広がる桃果汁入りのピーチナパージュで包み込んでいます。

仕上げに、バニラがふわっと香るグリーンのコーティングで桃の葉を描いているのも注目ポイント。

ジューシーな桃の甘さを堪能できるメニューです。

パイナップル クリーム​

価格：テイクアウト 378円(税込)／イートイン 385円(税込)

販売期間：2026年6月24日（水）〜7月14日（火）予定 ※なくなり次第終了

本物のパイナップルのような見た目がキュートな「パイナップル クリーム」

ホワイトチョコでコーティングしたふわふわのドーナツに、パイナップル果汁入りの甘酸っぱいパイナップルナパージュを重ねています。

ホワイトチョコでパイナップルの網目を描き、葉にはバニラ風味のグリーンコーティングを使用。

中にはトロピカルな味わいのパイナップルクリームが入っており、見た目も味わいもパイナップルを存分に楽しめるスイーツです。

ツヤっとみずみずしい果実感を表現した“冷やしてもおいしい”夏ドーナツ。

クリスピー・クリーム・ドーナツにて2026年6月24日より販売される「ジューシー スイカ」「ジューシー ピーチ」「パイナップル クリーム」の紹介でした☆

ファンが選んだ“推しドーナツ”上位5品を期間限定で復刻販売！クリスピー・クリーム・ドーナツ ファン投票 2026 ファンが選んだ“推しドーナツ”上位5品を期間限定で復刻販売！クリスピー・クリーム・ドーナツ ファン投票 2026 続きを見る

2026年は“果肉入り”でさらにフルーティーに！クリスピー・クリーム・ドーナツ「ピーチジェリー in ソーダ」 2026年は“果肉入り”でさらにフルーティーに！クリスピー・クリーム・ドーナツ「ピーチジェリー in ソーダ」 続きを見る

※店舗により価格が異なる場合があります

※販売方法は予告なく変更になる場合があります

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post ツヤっとみずみずしい果実感を表現！クリスピー・クリーム・ドーナツ「夏ドーナツ」2026 appeared first on Dtimes.