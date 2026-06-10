【サンデーうぇぶり10周年記念イベント～サンデー・サンデー～】 7月10日、11日 開催予定 会場：東京都新宿区「サナギ新宿イベントスペース」

「週刊少年サンデー」、「ゲッサン」、「サンデーGX」3誌が運営する小学館のマンガアプリ「サンデーうぇぶり」が今年で10周年を迎える。

10周年を記念して、リアルイベント「サンデーうぇぶり10周年記念イベント～サンデー・サンデー～」が7月10日、11日に東京都新宿区にある「サナギ新宿イベントスペース」にて開催される。

「サンデーうぇぶり10周年記念イベント～サンデー・サンデー～」開催決定

今回、「感動を、衝撃を。これからもあなたと、毎日。」をテーマにした記念イベント「サンデーうぇぶり10周年記念イベント～サンデー・サンデー～」が7月10日、11日の2日間、東京都新宿区にある「サナギ新宿イベントスペース」にて開催される。

参加条件はサンデーうぇぶりアプリの画面を見せるだけ。入場特典として、アプリを既にダウンロードしている人にも、その場で新規ダウンロードをした人にも、暑い夏にぴったりのサンデーアイス「フロリダサンデー（ブルーベリーorマンゴー）」が無料配布される。なお各日とも数量限定で、予定数がなくなり次第終了となる。

7月10日10時からは、NON STYLEの井上裕介さん、マユリカの阪本匠伍さん・中谷祐太さん、紅しょうがの熊元プロレスさん・稲田美紀さんといった“マンガ好き芸人”が登壇するイベントも実施予定。マンガ愛あふれるトークとともに、紅しょうがのYouTube企画「タンクトップキッチン」とのコラボレーションも実施される。本特別企画には“うぇぶり読者特別枠”として30名が限定招待される。応募方法は「サンデーうぇぶり」公式Xをフォロー＆投稿を引用リポストするだけ。詳細はサンデーうぇぶり公式Xを確認してほしい。またイベントの詳細は、順次、10周年記念サイトで公開される。

NON STYLEの井上裕介さん

マユリカ 阪本匠伍さん・中谷祐太さん

紅しょうが 熊元プロレスさん・稲田美紀さん

「フロリダサンデー」

赤城乳業より発売中のサンデーアイス。累計出荷個数は6,800万個突破（2026年4月末時点）を記録している。たっぷり入ったソースとミルクアイスが特徴のサンデーアイスで、そのアイスを最後まで楽しめるように、天面と側面で2種類のオリジナルソースが使用されている。

「フロリダサンデー ブルーベリー」

「フロリダサンデー マンゴー」

□「サンデーうぇぶり」公式X

【「サンデーうぇぶり10周年記念イベント ～サンデー・サンデー～」開催概要】

開催日時

・7月10日12時～18時

・7月11日11時～18時

開催場所：サナギ新宿イベントスペース

（東京都新宿区新宿三丁目35-6）

※出演者や内容、スケジュールは都合により変更になる場合がありますので予めご了承ください。

豪華マンガ家陣に会える！ 「サンデー文化祭」が今年も開催

2019年から実施され、少年サンデー連載作家の描き下ろしグッズの発売や、限定展示・特別イベントも行なわれる「サンデー文化祭」が今年も開催される。今年も少年サンデー読者を全員招待。だれでもフリー入場可能となっている。

開催決定にあわせ「名探偵コナン」（青山剛昌氏）と「葬送のフリーレン」（原作：山田鐘人氏/作画：アベツカサ氏）の豪華描き下ろしキービジュアルも公開された。今年のサンデー文化祭のテーマ「部活動」にあわせて、「フリーレン×フィギュアスケート部」、「工藤新一×バスケ部」などのイラストが公開。またこれらの描き下ろしイラストはグッズ化され、サンデー文化祭会場にて発売される。

サンデー文化祭を彩るイベントステージも開催決定。青山剛昌氏が登壇予定の「『名探偵コナン』ステージ」、新鋭作家による「座談会ステージ」、少年サンデー連載作家のサイングッズなどが当たる「お宝争奪ステージ」など、ここでしか体験できない特別イベントが多数予定されている。

そのほか、豪華な展示やイベントも準備中。抽選方法やイベント・展示情報は公式XやWEBページにて随時更新される。

青山剛昌氏

□公式X

□詳細ページ

【「サンデー文化祭 2026」開催概要】

開催日：9月23日

会場：小学館本社のある東京・神保町

展示：小学館本社ビル/小学館センタービル 東京都千代田区一ツ橋2-3-1

ステージ：一ツ橋ホール（日本教育会館） 東京都千代田区一ツ橋2-6-2

グッズ販売：三省堂書店 神田神保町本店 東京都千代田区神田神保町1-1

参加方法：フリー入場

※混雑緩和のため、予告なく一部事前抽選となる場合がございます。

※各会場へのお問い合わせはご遠慮ください。