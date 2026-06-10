「マジ有り得ない」「冗談キツすぎる」10日10時10分の“公式発表”にSNS騒然「本当に悲しい」「流れを変える選手だったのに...」
中島翔哉が浦和を去る。10番を背負った31歳MFは、契約満了に伴い、J１百年構想リーグ限りでチームを離れる。
クラブの公式Ｘでもアナウンスされた。６月“10日、10時10分”の投稿に、以下のような声があがった。
「サイコーの浦和10番だったぜ」
「浦和のナンバー10むちゃくちゃ似合ってました」
「ありがとう、10番」
「すごくショック」
「マジ有り得ないだろ」
「手放しちゃいけない選手を手放した」
「ほんとうに残念です」
「本当に悲しいです」
「ただただ寂しいです」
「誰か嘘だと言ってー！！」
「冗談キツすぎるやろ...」
「あかん。絶対あかん」
「もっとたくさん見たかった」
「流れを変える選手だったのに...」
「一番出たらわくわくする選手を放出ですか...」
「メンバー入りしたときには、アップから楽しみでした」
「今までありがとうございました」
「コレから先のサッカー人生も応援してます！」
「これからも翔哉らしくサッカーを楽しんで！」
「いつかまた浦和に戻ってきてください」
多くのファン・サポーターが、別れを惜しんでいるようだ。
以下は、浦和の公式サイトに掲載された中島のコメント。
「今シーズンで浦和レッズを退団させていただくことになりました。退団発表のコメントが対談形式ではなく申し訳ありません（笑）気持ちを込めて書かせていただきます！
冗談はさておき、浦和レッズでの３年間素晴らしいチームメートとスタッフに囲まれてサッカーができ、とても楽しかったです！
浦和レッズに加入するまではサッカー選手として日本に帰ってくる気持ちが全くなかったので、このような機会を与えてくださりとても感謝しています。
最終戦の前には退団することは決まっていましたが、試合を観てくれる方々に少しでも、自然に観てもらいたかったので、このタイミングで発表していただくようにお願いしました。
日本に帰って来てからチーム内外で学んださまざまなことを次のステージで変化と進化をさせて、さらに磨きをかけ真価を発揮し、もっとサッカーを楽しんで観てる方々が體も心も芯から温まるサッカーをしていきたいと思います！
そして何より試合を観た子どもたちが少しでもワクワクして、笑顔でのびのびプレーしたくなるような表現ができたらうれしいです！
そしてみなさんもいつか僕が開催するお茶会にも、ぜひ遊びに来てください(笑)
子どもたちもぜひ！ ３年間ありがとうございました!!」
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】中島翔哉、やっぱり上手いよな...超絶トラップ→ふわっと浮かしてネットを揺らす
クラブの公式Ｘでもアナウンスされた。６月“10日、10時10分”の投稿に、以下のような声があがった。
「サイコーの浦和10番だったぜ」
「浦和のナンバー10むちゃくちゃ似合ってました」
「ありがとう、10番」
「すごくショック」
「マジ有り得ないだろ」
「手放しちゃいけない選手を手放した」
「ほんとうに残念です」
「本当に悲しいです」
「ただただ寂しいです」
「誰か嘘だと言ってー！！」
「冗談キツすぎるやろ...」
「あかん。絶対あかん」
「もっとたくさん見たかった」
「流れを変える選手だったのに...」
「一番出たらわくわくする選手を放出ですか...」
「メンバー入りしたときには、アップから楽しみでした」
「今までありがとうございました」
「コレから先のサッカー人生も応援してます！」
「これからも翔哉らしくサッカーを楽しんで！」
「いつかまた浦和に戻ってきてください」
以下は、浦和の公式サイトに掲載された中島のコメント。
「今シーズンで浦和レッズを退団させていただくことになりました。退団発表のコメントが対談形式ではなく申し訳ありません（笑）気持ちを込めて書かせていただきます！
冗談はさておき、浦和レッズでの３年間素晴らしいチームメートとスタッフに囲まれてサッカーができ、とても楽しかったです！
浦和レッズに加入するまではサッカー選手として日本に帰ってくる気持ちが全くなかったので、このような機会を与えてくださりとても感謝しています。
最終戦の前には退団することは決まっていましたが、試合を観てくれる方々に少しでも、自然に観てもらいたかったので、このタイミングで発表していただくようにお願いしました。
日本に帰って来てからチーム内外で学んださまざまなことを次のステージで変化と進化をさせて、さらに磨きをかけ真価を発揮し、もっとサッカーを楽しんで観てる方々が體も心も芯から温まるサッカーをしていきたいと思います！
そして何より試合を観た子どもたちが少しでもワクワクして、笑顔でのびのびプレーしたくなるような表現ができたらうれしいです！
そしてみなさんもいつか僕が開催するお茶会にも、ぜひ遊びに来てください(笑)
子どもたちもぜひ！ ３年間ありがとうございました!!」
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】中島翔哉、やっぱり上手いよな...超絶トラップ→ふわっと浮かしてネットを揺らす