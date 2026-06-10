【ドラゴンクエストモンスターズ4 枯れ木の国のビアンカ・フローラ】 6月10日 予約開始 12月3日 発売予定 価格： 8,470円（パッケージ版） 7,700円（ダウンロード版）

スクウェア・エニックスは、Nintendo Switch 2/Nintendo Switch/プレイステーション 5/Xbox Series X|S/Steam/Microsoft Store on Windows向けRPG「ドラゴンクエストモンスターズ4 枯れ木の国のビアンカ・フローラ」を6月10日より予約受付を開始した。

本作は「ドラゴンクエスト」シリーズに登場するさまざまなモンスターたちを仲間にして育成・配合し、モンスター同士の迫力あるパーティバトルが楽しめる「ドラゴンクエストモンスターズ」シリーズ最新作。

魔物と心を通わせる"モンスターマスター"となった少女たちが、モンスターを仲間にしながらふしぎな異世界で冒険の旅を繰り広げる。

また、通常版のほか、特典が付いたマスターズ版、超マスターズ版の情報が公開。さらに、早期購入特典、ダウンロード版購入特典、店舗別特典なども公開された。

商品情報

「ドラゴンクエストモンスターズ4 枯れ木の国のビアンカ・フローラ」通常版（パッケージ版／ダウンロード版）

【『ドラゴンクエストモンスターズ4 枯れ木の国のビアンカ・フローラ』発売日発表トレーラー】

【対応機種】 Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／プレイステーション 5／Xbox Series X|S／Steam／Microsoft Store on Windows

※パッケージ版はNintendo Switch 2／Nintendo Switch／プレイステーション 5のみ

価格： [パッケージ版] 8,470円

[ダウンロード版] 7,700円

「ドラゴンクエストモンスターズ4 枯れ木の国のビアンカ・フローラ」マスターズ版（パッケージ版／ダウンロード版）

【対応機種】 Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／プレイステーション 5／Xbox Series X|S／Steam／Microsoft Store on Windows

※パッケージ版はNintendo Switch 2／Nintendo Switch／プレイステーション 5のみ

価格： [パッケージ版] 13,310円

[ダウンロード版] 12,540円

【収録内容】

・「ドラゴンクエストモンスターズ４ 枯れ木の国のビアンカ・フローラ」 ゲーム本編

・「ドラゴンクエストモンスターズ４ 枯れ木の国のビアンカ・フローラ」 追加DLC4点セット

真・追憶のモグダンジョン4

モンスター探検隊

メタル変化リング

スカウトパークVIPカード

・マスターズ版購入特典「モンスターマスターへの道」

命と不思議の首かざり ×1個

しもふりにく ×10個

スキルのたね ×10個

・48時間のアーリーアクセス権 ※ダウンロード版のみ

「ドラゴンクエストモンスターズ4 枯れ木の国のビアンカ・フローラ」 超マスターズ版（パッケージ版のみ）

【対応機種】 Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／プレイステーション 5

価格：25,000円

【収録内容】

・パッケージ版ソフト（Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／プレイステーション 5のいずれかを選択）

・「ドラゴンクエストモンスターズ4 枯れ木の国のビアンカ・フローラ」追加DLC4点セット

真・追憶のモグダンジョン

モンスター探検隊

メタル変化リング

スカウトパークVIPカード

・マスターズ版購入特典「モンスターマスターへの道」

命と不思議の首かざり ×1個

しもふりにく ×10個

スキルのたね ×10個

・「ドラゴンクエストモンスターズ4 枯れ木の国のビアンカ・フローラ」

フィギュアセット ビアンカ/フローラ/デボラ

・「ドラゴンクエストモンスターズ4 枯れ木の国のビアンカ・フローラ」

フロッキードールセット わたぼう/ワルぼう/アゲぴぴ

・「ドラゴンクエストモンスターズ4 枯れ木の国のビアンカ・フローラ」

立体ぷにぷにポーチ スライム with おにく

・「ドラゴンクエストモンスターズ４ 枯れ木の国のビアンカ・フローラ」

モンスターズ クリーナークロス

追加ダウンロードコンテンツ

追加DLC - 真・追憶のモグダンジョン

価格：1,320円

「真・追憶のモグダンジョン」は、過去に一度でも仲間にしたことがあるモンスターだけが出現する特殊なダンジョンです。

ダンジョン内に出現するモンスターは「ランク」や「系統」で絞り込みができるので、目当てのモンスターと出会いやすくなります。

限られた場所や時間でしか姿を見せないような種族や、配合でしか生み出すことができない種族が出現する可能性もあるので、積極的に利用してたくさんのモンスターを仲間にしましょう。

追加DLC - モンスター探検隊

価格：1,320円

「モンスター探検隊」は、モンスターのパーティを編成して、ダッシュやジャンプを指示しながら探検を進めていくミニゲームです。

探検隊の行き先や進んだ距離に応じて、素材アイテム・経験値・ゴールドを入手することができます。

探検の道中では敵モンスターが出現するので、ダッシュやジャンプでタイミングよく避けながら、できるだけ長い距離を進むことを目指しましょう。

追加DLC - メタル変化リング

価格：1,320円

「メタル変化リング」は、使用したフィールド内に出現するすべてのモンスターを、メタル系モンスター(※)もしくはメタルハンターに変化させるアイテムです。本アイテムは、プレイ時間で30分おきに使用可能で、何度でも繰り返し使うことができます。

アイテムの効果は、使用してから一定時間が経過するか、使用したフィールドから出ると終了します。

なお、物語の進行度に応じて、より多くの経験値を獲得できるメタル系モンスターが出現するようになります。そのため、冒険の序盤からクリア後の育成段階に至るまで、いつでも効率よく経験値を獲得することが可能です。

※出現するメタル系モンスター

・メタルスライム

・はぐれメタル

・メタルキング

追加DLC - スカウトパークVIPカード

価格：880円

「スカウトパークVIPカード」は、「スカウトパーク(※)」をより快適に利用できるようになるアイテムです。

「スカウトパーク」は通常プレイでも利用可能ですが、本アイテムを所持していると、支給される「パークのエサ」の数が増加したり、一度に出現するモンスターの数が増えたり、スカウトパークを再び利用できるまでの待ち時間が短縮されたりといった、さまざまな特典があります。

※「スカウトパーク」は、「パークのエサ」を消費することでモンスターと戦わずにスカウトができる施設です。本施設は何度でも利用することができますが、一度利用すると一定の待ち時間が発生します。

追加DLC4点セット

価格：4,840円

【収録内容】

・追加DLC - 真・追憶のモグダンジョン

・追加DLC - モンスター探検隊

・追加DLC - メタル変化リング

・追加DLC - スカウトパークVIPカード

早期購入特典

・冒険スタートダッシュセット（ゲーム内アイテム）

ダウンロード版購入特典

・もりもりおにくセット（ゲーム内アイテム）

店舗別特

スクウェア・エニックス e-STORE購入特典

・【ドラゴンクエストモンスターズ４ 枯れ木の国のビアンカ・フローラ ピンズ スライム＆わたぼう】

・【冒険お役立ちセット（ゲーム内アイテム）】

Amazon.co.jp購入特典

・【元気いっぱいセット（ゲーム内アイテム）】

イオン/イオンスタイル/イオンスーパーセンター（ゲーム取扱店）購入特典

・【笑顔いっぱいセット（ゲーム内アイテム）】

ファミリーマート購入特典

・【幸せいっぱいセット（ゲーム内アイテム）】

エディオン購入特典

・【フランネルループマフラー】

ゲオ（ゲーム取扱店）/ゲオオンラインストア購入特典

・【スライム型ダイカット付箋】

Game TSUTAYA加盟店購入特典

・【ワイドアクリルスマホスタンド】

Joshin（テレビゲーム取扱店）/ Joshin webショップ購入特典

・【メラミンプレート】

新星堂WonderGOO購入特典

・【アクリルコースター（スタンド付き）】

ビックカメラ/ソフマップ/コジマ（それぞれのゲーム取扱店のみ）購入特典

・【A6リングノート】

古本市場/ふるいち購入特典

・【マルチユースケース】

ヨドバシカメラ購入特典

・【ステッカー】

楽天ブックス購入特典

・【B2タペストリー】

「ドラゴンクエストVII Reimagined」セーブデータ特典

「ドラゴンクエストVII Reimagined」のセーブデータをお持ちの場合、特典として「ドラゴンクエストモンスターズ4 枯れ木の国のビアンカ・フローラ」のゲーム内で以下のアイテムを受け取ることができます。

(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

(C) SUGIYAMA KOBO

※画面写真・映像はすべてPC版の開発中のものです。