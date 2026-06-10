実は人気グレード!? 最安のエントリー仕様が進化していた

2026年5月12日、トヨタは「カローラ ツーリング」の一部改良モデルを発売しました。

ステーションワゴンならではの積載性も魅力的なカローラ ツーリングにはさまざまなバリエーションがありますが、なかでもシリーズ最安のエントリーグレードがどのような仕様になっているのか、詳しく見ていきましょう。

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「カローラ」シリーズは、1966年の誕生以来150以上の国と地域で販売されてきた、トヨタを代表するロングセラーモデルです。

1997年には世界累計販売台数がギネス世界記録に認定されており、その人気は世界規模で証明されています。

現行の12代目カローラシリーズは、グローバル共通のTNGAプラットフォームを採用し、コネクティッド技術や先進安全装備を備えている点が大きな特徴です。2018年6月にハッチバックモデル「カローラ スポーツ」が先行発売され、2019年9月にはセダンのカローラとともにステーションワゴンのカローラ ツーリングが登場しました。

先代の「カローラフィールダー」から進化したカローラツーリングは、GA-Cプラットフォームの採用とボディサイズの拡大が図られ、現行モデルは3ナンバーサイズへと進化しています。

今回の改良でとくに注目されるのは、特別仕様車「ACTIVE SPORT」が60周年記念仕様へアップデートされた点です。「W×B」グレードをベースに専用デザインの内外装を採用し、カローラシリーズ誕生60周年を記念したロゴもあしらわれています。

また、新色として「ニュートラルブラック」と「エモーショナルレッドII」の2色が追加されました。

そんなカローラ ツーリングのなかでもっとも価格が抑えられているエントリーグレードが、「X」（2WD）グレードです。ボディサイズは全長4495mm×全幅1745mm×全高1460mm、ホイールベースは2640mmとなっています。

エントリーグレードのため、フロントフォグランプやシルバー加飾などは省略されており、足元には15インチタイヤとスチールホイール（ホイールキャップ付き）を装着しています。ボディカラーは新色のニュートラルブラックを含む全4色から選択可能です。

インテリアは5人乗りレイアウトで、ブラックを基調としたシンプルな仕様にまとめられています。シート表皮はファブリック素材、ステアリングホイールとシフトノブはウレタン仕様です。

メーターは上位グレードの大型カラーインフォメーションディスプレイとは異なり、アナログメーターと4.2インチディスプレイの組み合わせとなっています。

ワゴンモデルならではのラゲッジスペースも魅力で、通常時で392リットル、リアシートを格納すれば最大802リットルまで拡大できます。日常の買い物からアウトドアまで、幅広いシーンで活躍するユーティリティの高さが魅力的です。

実用装備も充実しており、ブレーキホールド機能付き電動パーキングブレーキや3段階のドライブモードセレクト、EVドライブモードスイッチなどを搭載しています。

そして今回の改良で、新たにスマートエントリーとナビレディパッケージが標準装備化されており、利便性がより高まっています。

安全面では、予防安全パッケージ「トヨタセーフティセンス」を標準装備しており、日常的な安心感も確保されているのが嬉しいところ。

パワートレインは1.8リッターハイブリッドシステムを採用し、駆動方式はFF（2WD）。WLTCモード燃費は28.4km／Lを実現しており、経済的な走りも大きな魅力です。

X（2WD）グレードの価格（消費税込）は244万7500円です。

一方、最上級モデルとなる特別仕様車「ACTIVE SPORT（E-Four）」は349万6900円で、エントリーグレードとの差額は約105万円となっています。

充実した標準装備と優れた燃費性能、そしてワゴンならではの積載性を考えると、エントリーグレードのコストパフォーマンスの高さが際立っているでしょう。

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トヨタ販売店に話を聞くと、カローラシリーズの中で最もエントリーグレードが売れるのが、カローラツーリングだといいます。

ビジネスユースとして重宝されている一方で、個人ユーザーも多いといい、なかにはあえてベースグレードを購入して、好きな仕様にカスタムするというユーザーも少なくないのだと話します。

このように様々な使い方ができるカローラツーリングは、ベースグレードで買うべきクルマともいえるでしょう。お得に購入して、ステーションワゴンのある暮らしを味わってみてはいかがでしょうか。