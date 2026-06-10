藤原竜也が主演を務める映画『カイジ 人生リベンジゲーム』が、2027年1月29日に全国公開されることが決定。あわせてティザービジュアルと特報映像が公開された。

参考：藤原竜也と吉田鋼太郎の白熱のバトルは必見！ 『カイジ ファイナルゲーム』の悪魔的な魅力

本作は、1996年より『ヤングマガジン』（講談社）で連載が始まり、連載開始30周年を迎える福本伸行の漫画『カイジ』を実写映画化するシリーズ第4作。これまでに公開された映画3作は、『カイジ 人生逆転ゲーム』（2009年公開／興行収入22.5億円）、『カイジ2 人生奪回ゲーム』（2011年公開／興行収入16.1億円）、『カイジ ファイナルゲーム』（2020年公開／興行収入20.6億円）と、いずれもヒットを記録している。

“国民的クズ”カイジ最後の戦いを描いた『カイジ ファイナルゲーム』から7年を経て、藤原扮するカイジが再びスクリーンに登場する。監督を務めるのは、これまでの『カイジ』シリーズを手がけてきた佐藤東弥。音楽は『ガリレオ』シリーズや『名探偵コナン』などで知られる菅野祐悟が担当し、シリーズを支えたスタッフが再集結する。脚本は『闇金ウシジマくん』（MBS／TBS）、『おいハンサム!!』（東海テレビ・フジテレビ系）などの山口雅俊が務め、原作者である福本が脚本協力として参加する。

今回描かれるのは、シリーズ史上最大級ともいえる“カイジvs帝愛”の新たな死闘。最新技術を活用してアップデートされた鉄骨渡りや、原作のエピソードを元にしたゲームも登場する。さらに、カイジの“敵”として、原作でも人気を誇る帝愛会長の息子・兵藤和也が登場。持つ者として生まれた“二世”の和也と、何も持たざる者として這い上がってきたカイジの対比が描かれる。

公開されたティザービジュアルには、「ただいま、クズの皆様」というコピーとともに、鉄骨の上にたたずむかのようなカイジの姿が描かれている。

あわせて公開された特報映像では、“ざわ…ざわ…”とした緊張感とともに、藤原扮するカイジの近影が映し出されている。

兵藤和也役のキャストについては、追って発表される。

コメント藤原竜也（伊藤カイジ役）あっという間だったのか、長かったのかわからないですが、非常に熱い時間を過ごしました。今回はいくつかゲームが出てきますが、どのシーンもとにかく大変で、監督・スタッフ、そして演じている我々も、出口の見えないような戦いの連続でした。ただ、その分見せ場がたくさん詰まっていますし、見どころに溢れた作品になっていると思います。7年ぶりに『カイジ』の世界へ戻ってきましたが、福本先生のアイディアや脚本も含め、カイジならではの世界観が、今の時代にも通じる非常に楽しいエンターテインメント作品になっていると感じています。さらに、CGやVFXなど技術面も進化しているので、監督やCGチームが“リアルな鉄骨渡り”の世界をどう作り上げてくれるのか、完成が今からとても楽しみです。きっと皆さんに満足していただける作品になっていると思いますので、ぜひ劇場でご覧いただけたら嬉しいです。

福本伸行（原作）また『カイジ4』をやりましょうという話は、『カイジ3』が終わってから、まぁ割とすぐありました。でも、『3』でファイナルって謳っちゃったよなって思ったけれど。すいません。また、やります！やらせてください！で、まずは脚本。脚本家の山口さんと、意見交換しながら、煮詰めていきました。今回の『カイジ4』には、僕がマンガで描いてきたいろいろなゲーム、勝負が、うまく盛り込まれています。それを、リアルカイジである藤原竜也さんが、映像というステージで、生き生きと、具現化してくれてます！そろそろ観たくありませんか？藤原竜也のカイジ。 観たいですよね？ 観れます！是非、皆さん，映画館で、目撃、堪能してください！

佐藤東弥（監督）これで最後という気持ちで作ったファイナルゲームの後に、4作目を作ると聞いて飛び上がらんばかりに喜びました。いや、実際に飛び上がりました。4作目といえば、『ゴジラ』でいえば『モスラ対ゴジラ』、『仁義なき戦い』でいえば『頂上作戦』です。どちらもシリーズ屈指の名作です。これはなんとしてもシリーズ最高の傑作にしなければなりません。藤原竜也カイジとの再会、そして新しい登場人物、新ゲームなど楽しいことがいっぱい詰まった4作目を、1日も早くお届けすべく、現在仕上げを頑張っています。どうぞご期待ください！（文＝リアルサウンド編集部）