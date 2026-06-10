あなたの近くにもきっとある異空間スポット「ふだん着で行ける秘境ニッポンの異空間」関口勇著【発掘おもしろ図鑑】

本脚で立ち、道路側に尻尾にも鼻にも見える突起物が突き出している。

巻頭の「根岸競馬場一等馬見所」から圧巻──全国各地の遺構をめぐる一冊 「異世界図鑑」前畑洋平著

実はこれ、日本一の採炭量を誇った筑豊炭田で大正末期から昭和初期に造られた巻き上げ機台座だそうだ。台座の上に据えられた蒸気機関で巻き上げ機を動かし坑道からトロッコを引っ張り上げていたという。

住人には見慣れた光景も、初めてこの道を走った人には驚きの光景に感じられることだろう。

まずは、こうした産業遺構や廃虚、戦争遺跡など、本来の役目を終えた退廃美の異空間を紹介。

続く、きわめて過剰でカオスな異空間の章では、「年寄りの元気の源はエロ」を訴えたいがために80代の男性が大量のエロギャグが書かれた看板を所有地に設置したその名も「アダルト保育園」（群馬県）や、鳥居から砲台型のオブジェ、展望台など、ありとあらゆるものが無数の貝殻で装飾された「貝がら公園」（愛知県）など、個人のパワーが作り出した異空間を取り上げる。

ほかにも、昭和初期の建築時、高価だったセメントを節約するため水をせき止めるダム本体（堤体）がスカスカの格子状の丸沼ダム（群馬県）などの機能美を感じる異空間、珍寺・珍神社など信仰が生み出した異空間、さらに奇抜な建築物が織りなす異空間など5ジャンル55スポットを網羅。

異空間はあなたの近くであなたを待っている。

（大和書房 1870円）