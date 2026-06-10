ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は小幅高 ナスダックは１．２％の大幅安
NY株式9日（NY時間14:35）（日本時間03:35）
ダウ平均 50827.06（+41.05 +0.08%）
ナスダック 25621.25（-308.41 -1.19%）
CME日経平均先物 64675（大証終比：-725 -1.13%）
欧州株式9日終値
英FT100 10227.33（-145.87 -1.41%）
独DAX 24433.06（-183.16 -0.74%）
仏CAC40 8203.43（+4.14 +0.05%）
米国債利回り
2年債 4.124（-0.037）
10年債 4.528（-0.034）
30年債 5.012（-0.023）
期待インフレ率 2.350（-0.011）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.043（-0.017）
英 国 4.903（-0.040）
カナダ 3.495（-0.036）
豪 州 4.920（+0.011）
日 本 2.674（-0.043）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝88.22（-3.08 -3.37%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4296.90（-66.50 -1.52%）
ビットコイン（ドル）
61714.59（-1755.21 -2.77%）
（円建・参考値）
989万6552円（-281465 -2.77%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 50827.06（+41.05 +0.08%）
ナスダック 25621.25（-308.41 -1.19%）
CME日経平均先物 64675（大証終比：-725 -1.13%）
欧州株式9日終値
英FT100 10227.33（-145.87 -1.41%）
独DAX 24433.06（-183.16 -0.74%）
仏CAC40 8203.43（+4.14 +0.05%）
米国債利回り
2年債 4.124（-0.037）
10年債 4.528（-0.034）
30年債 5.012（-0.023）
期待インフレ率 2.350（-0.011）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.043（-0.017）
英 国 4.903（-0.040）
カナダ 3.495（-0.036）
豪 州 4.920（+0.011）
日 本 2.674（-0.043）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝88.22（-3.08 -3.37%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4296.90（-66.50 -1.52%）
ビットコイン（ドル）
61714.59（-1755.21 -2.77%）
（円建・参考値）
989万6552円（-281465 -2.77%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ