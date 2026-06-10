NY株式9日（NY時間14:35）（日本時間03:35）
ダウ平均　　　50827.06（+41.05　+0.08%）
ナスダック　　　25621.25（-308.41　-1.19%）
CME日経平均先物　64675（大証終比：-725　-1.13%）

欧州株式9日終値
英FT100　 10227.33（-145.87　-1.41%）
独DAX　 24433.06（-183.16　-0.74%）
仏CAC40　 8203.43（+4.14　+0.05%）

米国債利回り
2年債　 　4.124（-0.037）
10年債　 　4.528（-0.034）
30年債　 　5.012（-0.023）
期待インフレ率　 　2.350（-0.011）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.043（-0.017）
英　国　　4.903（-0.040）
カナダ　　3.495（-0.036）
豪　州　　4.920（+0.011）
日　本　　2.674（-0.043）

NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝88.22（-3.08　-3.37%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4296.90（-66.50　-1.52%）

ビットコイン（ドル）
61714.59（-1755.21　-2.77%）
（円建・参考値）
989万6552円（-281465　-2.77%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ