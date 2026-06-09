「ファーム・西地区、広島６−６阪神」（９日、由宇球場）

延長タイブレークの末、両軍譲らず引き分け。阪神の先発・今朝丸は３回２／３を４失点と２０歳初登板を飾れず。打線はドラフト３位・岡城（筑波大）と福島の１・２番コンビが躍動。２人で計４安打４盗塁と塁上を引っかき回した。

試合後の平田２軍監督の一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−今朝丸は２０歳を迎えて初の先発マウンドだったが、３回２／３を４失点。

「２０歳になって苦い思いだよ。順調に成長しているとは言うものの、ピッチャーにフォアボールを出すところや、もう一皮（むけないといけない）。ピッチャーがバントの構えしてんのにね、フォアボールを出すと、やっぱりこういう展開になるやん。ボカンと中村（奨）に一発。中村奨成つったら、やっぱり１軍クラスやん。だから２０歳のお祝いにホームランやん。一番のいいお祝いよ。そうやろ？甘くないよっていうことを今日は中村（奨）に教えてもらった」

−「６番・三塁」でスタメン出場した百崎を四回の守備中にベンチに下げた。

「タイムがかかっている（インプレー中ではない）と思っての勘違いよ、ボーンヘッド（※１）。エラーするとか三振するとかはまだ練習すればいいけど、こういう勘違いとかボーンヘッドは一番やっちゃいけないミス」

−打線は岡城・福島の１・２番コンビが機能した。

「足があるからな、２人ともフレッシュで。ただ、岡城は九回に空振りで飛び出しというところで（※２）。いいスタートを切らなきゃっていう意識が強すぎんねん。彼は１軍でああいうのを求められる選手だからね。そこの判断、そこの走塁を彼は１軍で（求められる）。だからいい勉強になったんじゃない？」

（※１）同点の四回１死一塁、今朝丸が９番・斉藤優に四球を与えた場面。タイムがかかったと勘違いした百崎が三塁ベースから離れた隙に、広島の一走・安竹が二塁を蹴って、一気に三塁を陥れた。

（※２）九回１死三塁、打者・小幡の場面。カウント２−１からの４球目を小幡が空振りした際、三走・岡城が少し飛び出してしまい、相手捕手がすかさず三塁けん制。慌てて帰塁するもタッチアウトとなった。