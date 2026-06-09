「ロッテ３−１中日」（９日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）

２試合連続で引き分けていたロッテが勝利。借金を１に減らし、交流戦成績を７勝４敗２分とした。走者を出したのは初回と六回だけ。だが、その２イニングに得点を奪って勝利に繋げた。

勝負強さを発揮したのは西川。同点の六回、初回以来の安打と犠打などで作った１死一、三塁の好機。フルカウントから外角低めのナックルカーブを右前に運ぶ決勝打を放った。「チャンスだったので気持ちで打ちました」と振り返り、「バットの先に当たってくれて、いいところに飛んでくれた」と明かした。

西川は初回にも無死一、三塁で、同じコースのナックルカーブを二ゴロとし、先制の打点を挙げていた。「イメージはついてたので、１打席目と違う結果になったと思います」。試合の中で修正して決勝打につなげた。

サブロー監督は「彼は信頼してるので、いいところで１本必ず打ってくれると思うんでね。その通りのバッティングだったです」と絶賛する。

これで交流戦はここまで１２球団トップの２０安打。打率も・３８５のハイアベレージを残す。それでも西川は「今日はもったいない打席が多かった。ライト前は良かったんですけど、他の打席の反省というか。もう頭の中はそれしかない」と言う。「今日の夜ちょっとこの後（練習を）やって、明日の朝もう一回、今日出た反省っていうのを、もう一回練習で意識して試合に臨もうかなと思います」とバットを振り込んで次に臨む。