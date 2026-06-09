ウォルト・ディズニー・ジャパンは、映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の大ヒットを記念し、2026年6月9日(火)にZOZOマリンスタジアムにて「STAR WARS NIGHT」を開催しました。

世界的な大ヒットを記録している映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の魅力を伝えるため、千葉ロッテマリーンズVS中日ドラゴンズ戦が「スター・ウォーズ」一色に染まる特別な一日が実現しました。

セレモニアルピッチセレモニーには「スター・ウォーズ」シリーズの大ファンを公言する女優の恒松祐里さんが登場し、フォースの力で力強いピッチングを披露して球場全体を熱狂の渦に巻き込みました。

『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』大ヒット記念「STAR WARS NIGHT」

公開日：5月22日(金)より大ヒット公開中

上映場所：全国の映画館

7年ぶりの「スター・ウォーズ」劇場最新作として5月22日（金）に公開を迎えたこの作品は、初週から全世界No.1、全米No.1、日本No.1の大ヒットスタートを記録しました。

その勢いのまま日本国内では3週連続No.1を獲得しています。

6月8日（月）時点で興行収入は20億5,653万4,607円、観客動員数は121.8万人を突破する大ヒットとなっています。

シリーズファンだけでなく、これまで作品に触れてこなかった人々からも大きな支持を集める中、球界との特別なコラボレーションが実現しました。

スター・ウォーズ一色に染まったZOZOマリンスタジアム

イベント当日は、グラウンド内のライト・レフト位置にグローグー仕様の特別な芝生ペイントが施されました。

さらにビジョン映像やBGMなど、様々な演出が「STAR WARS NIGHT」特別バージョンで実施されました。

球場外壁は、マンダロリアンの相棒である強大なフォースを秘めた子どもグローグーをイメージした緑色と、暗黒面のライトセーバーであるかのような赤色でライトアップを敢行。

ルーカスフィルム公認のコスチューム団体「501st部隊」をはじめとする人気キャラクターたちが球場内外で撮影会を行い、入場ゲートではウエルカムグリーティングが実施されました。

球場外周には特別ビジュアルが掲出され、ライトセーバーを手に思い思いのコスチュームで訪れたファンたちによる熱気に包まれました。

恒松祐里さんによるセレモニアルピッチセレモニー

おなじみの名曲が響き渡るマウンドには、銀色に輝くアーマーを身に纏ったマンダロリアンをはじめ、暗黒卿ダース・ベイダー、帝国軍のエリート兵士ストームトルーパーらが続々と登場しました。

大歓声に迎えられてマウンドに立ったのは、プライベートでもキャラクターをイメージした衣装で劇場へ足を運ぶほどの熱狂的なファンである女優の恒松祐里さん。

キュートな魅力で一大ブームを引き起こしているグローグー風の衣装に身を包み、自身初となる始球式に挑みました。

バッターボックスでライトセーバーを構えた山本選手が迎え撃つ中、恒松祐里さんが力強いボールを放ちました。

放たれたボールはホームベース付近でワンバウンドした後、フォースで引き寄せられるかのように和田選手のグローブに吸い込まれました。

見事な投球に球場全体から盛大な拍手が巻き起こりました。

恒松祐里さん インタビュー

初めての始球式を終えた恒松祐里さんは、以下のように興奮を語ってくださいました。

緊張するかなと思っていたんですが、画面で見ていたキャラクターたちが生で見られたことに興奮して楽しかったです！

近くにマンダロリアンもいたので見守られている気がして楽しく投げることができました。

グローグーだけではなく、球場にお越しくださった皆さんからのフォースを感じることもできました。

でもワンバウンドしてしまったので点数は80点です。

次こそはストライクを目指して再チャレンジしたいです！

多くのファンで賑わう球場の雰囲気と、作品の魅力についても言葉を続けました。

みなさん被り物やお洋服で楽しまれていたので本当に素敵でした！

私も自分のグローグーを持参しているので、この後の試合もグローグーと一緒に観戦します！

マンダロリアンとグローグーがお互いを守りながら旅する姿を大画面で楽しむことができて素敵な体験でした！

『スター・ウォーズ』を見たことがない人も戦闘シーンを楽しむことができると思いますし、何よりもグローグーが可愛くて本当に癒されました！

グローグーの魅力は“可愛い”けど“強い”ところです！

色んなものに興味を持つ子供らしさがあるので、そんなところが愛くるしいですし、目を離せない危うさも魅力だなと感じます。

『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』大ヒット記念「STAR WARS NIGHT」の紹介でした。

タイトル：『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』

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大ヒット公開中

配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン

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