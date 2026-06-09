木梨憲武、盟友・武豊の安田記念制覇をお祝い “安田成美記念”も開催
とんねるずの木梨憲武が8日に自身のInstagramを更新し、前日開催の競馬のG1 ・安田記念をシックスペンスと制したレジェンド騎手・武豊をお祝いした模様と、妻の安田成美との2ショットを公開した。
【写真】いつも仲良し！ 安田成美＆木梨憲武
武は安田記念が今年のG1初制覇。このレースを制するのは2009年のウォッカ以来17年ぶりだった。また、57歳2ヵ月での勝利はG1史上最年長勝利を更新しており、武はG1制覇の史上最年少記録（1988年にスーパークリークを駆り菊花賞）と史上最年長記録をどちらも保持する快挙となった。
以前より親交のある木梨は「武豊、最年少＆最年長G1勝利記録！きのう安田成美記念でおめでとうー！！急なカンパイパーティーで集合！！」（原文ママ）のと、いつもの独特の文体で盟友の快挙を祝福。笑顔で写る武との2ショットを公開した。
2枚目に移ると、今度は安田記念…ならぬ妻・安田成美との仲良く伊勢神宮を参拝したときのショットがお目見え。ファンからは「めちゃ良い写真！！」「憲さんと成美さんの2ショット最高に素敵ですね」といった声が良さられている。
■木梨憲武（きなし のりたけ）
1962年3月9日生まれ。東京都出身。1980年に高校の同級生の石橋貴明と「とんねるず」を結成。数々の人気番組に出演する一方で、俳優、アーティストとしても活動。2018年には16年ぶりの主演映画『いぬやしき』が公開され、2024年には『春になったら』（カンテレ・フジテレビ系）で24年ぶりに連続ドラマ主演を務めた。プライベートでは1994年に女優の安田成美と結婚している。
引用：「木梨憲武」Instagram（@noritakekinashi_official）
【写真】いつも仲良し！ 安田成美＆木梨憲武
武は安田記念が今年のG1初制覇。このレースを制するのは2009年のウォッカ以来17年ぶりだった。また、57歳2ヵ月での勝利はG1史上最年長勝利を更新しており、武はG1制覇の史上最年少記録（1988年にスーパークリークを駆り菊花賞）と史上最年長記録をどちらも保持する快挙となった。
2枚目に移ると、今度は安田記念…ならぬ妻・安田成美との仲良く伊勢神宮を参拝したときのショットがお目見え。ファンからは「めちゃ良い写真！！」「憲さんと成美さんの2ショット最高に素敵ですね」といった声が良さられている。
■木梨憲武（きなし のりたけ）
1962年3月9日生まれ。東京都出身。1980年に高校の同級生の石橋貴明と「とんねるず」を結成。数々の人気番組に出演する一方で、俳優、アーティストとしても活動。2018年には16年ぶりの主演映画『いぬやしき』が公開され、2024年には『春になったら』（カンテレ・フジテレビ系）で24年ぶりに連続ドラマ主演を務めた。プライベートでは1994年に女優の安田成美と結婚している。
引用：「木梨憲武」Instagram（@noritakekinashi_official）