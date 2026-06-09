マウスコンピューター、第20回「アジア競技大会」のパートナーシップ契約を締結
マウスコンピューターは、2026年9月19日〜10月4日に開催される、「第20回アジア競技大会」において、パートナーシップ契約を締結したことを発表した。eスポーツ用PC及び周辺機器カテゴリのオフィシャルサプライヤー(Tier4)として、同社G TUNEのPCや、液晶ディスプレイなどの周辺機器にて協賛する。
アジア最大規模の総合スポーツ大会にマウスコンピューターが協賛。特にeスポーツ競技で貢献する
アジア競技大会は、アジア・オリンピック評議会(OCA)および公益財団法人愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会組織委員会(AINAGOC)により開催される、アジア最大規模の総合スポーツ大会。第20回の今回は愛知・名古屋が開催地だ。
マウスコンピューターは契約締結について、「高品質な製品と、eスポーツ領域におけるこれまでの取り組みと実績が評価され、本契約の締結に至りました。」と述べている。協賛を通じて、競技環境の品質向上に貢献するとともに、eスポーツのさらなる発展に寄与するとしている。
アジア最大規模の総合スポーツ大会にマウスコンピューターが協賛。特にeスポーツ競技で貢献する
マウスコンピューターは契約締結について、「高品質な製品と、eスポーツ領域におけるこれまでの取り組みと実績が評価され、本契約の締結に至りました。」と述べている。協賛を通じて、競技環境の品質向上に貢献するとともに、eスポーツのさらなる発展に寄与するとしている。