通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間は６．３５％、落ち着いた推移 通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間は６．３５％、落ち着いた推移

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通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間は６．３５％、落ち着いた推移



USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD

1WK 6.35 5.49 6.82 6.05

1MO 6.95 5.52 6.41 6.53

3MO 7.73 5.51 6.79 6.51

6MO 8.30 5.80 7.31 6.92

9MO 8.48 6.04 7.63 7.15

1YR 8.68 6.44 8.00 7.36





GBP/JPY AUD/USD USD/CHF

1WK 6.28 7.99 6.75

1MO 6.85 7.97 6.76

3MO 7.36 8.24 6.68

6MO 8.01 8.74 6.96

9MO 8.36 8.98 7.11

1YR 8.61 9.25 7.32

東京時間16:31現在 参考値



ドル円1週間は6.35％と東京午前の6.38％からほぼ変わらず。ボラティリティー曲線の構造も引き続き「通常型」を維持しており、１年の8.68％にかけて順次水準を上げている。先週末の米雇用統計を受けたドル高圧力も、政府日銀による為替介入への警戒感が抑え込んでおり、ドル円の短期ボラの上昇にブレーキをかけている。ただ、あすには注目の米消費者物価指数発表を控えており、発表を受けた相場急変には注意しておきたい。

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