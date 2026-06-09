“友達いない”本木雅弘が連絡先を知っている2人の意外な芸能人 距離感にも言及「唐突な短い連絡をして、短い返信が」
俳優の本木雅弘が、8日放送のTBS系バラエティー『幹事Xと名店の夜〜本木雅弘は誰を呼ぶ？〜』（後10：00）に出演。連絡先を知っている2人の芸能人を明かした。
【写真】「ご夫婦が並んだ貴重な1枚」「素敵」長男・UTAが公開した、本木雅弘＆内田也哉子らとの集合ショット
同番組は芸能人が名店での食事会の幹事になったら、どんな人を呼び、どんな会になるのか、をのぞき見る新ドキュメント＆トーク番組。2回目の放送となる今回は本木が幹事に指名された。
番組参加を受け、本木は「キツいですよね」とポツリ。続けて「心の友はいますよ。心の友とする方たちはたくさんいるけれど、ほとんど人付き合いしていないので、友達がいない」と悩ましい表情で語った。
また飲み会にはほとんど行かず、特に同じ業界で飲みに行くことがないとした上で「自分の携帯の中に（連絡先が）入っているのも小泉今日子さんと竹原ピストルさんくらいですからね」と意外な交友関係を告白。2人とは「それも唐突な短い連絡をして、短い返信が返ってくる。細々となんとなく、互いを確認しているくらいな温度感」と語った。
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同番組は芸能人が名店での食事会の幹事になったら、どんな人を呼び、どんな会になるのか、をのぞき見る新ドキュメント＆トーク番組。2回目の放送となる今回は本木が幹事に指名された。
番組参加を受け、本木は「キツいですよね」とポツリ。続けて「心の友はいますよ。心の友とする方たちはたくさんいるけれど、ほとんど人付き合いしていないので、友達がいない」と悩ましい表情で語った。
また飲み会にはほとんど行かず、特に同じ業界で飲みに行くことがないとした上で「自分の携帯の中に（連絡先が）入っているのも小泉今日子さんと竹原ピストルさんくらいですからね」と意外な交友関係を告白。2人とは「それも唐突な短い連絡をして、短い返信が返ってくる。細々となんとなく、互いを確認しているくらいな温度感」と語った。