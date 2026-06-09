メジャー優勝N・コルダは“高いトップ”だから、しなりが使える！ オーバースイングにならない簡単ドリル
スムーズに下ろしたい、OBを出さずに真っすぐ遠くに飛ばしたい、ドライバーとアイアンを両方とも上手く打ちたい…。全米女子OP優勝のネリー・コルダ（米国）のような高いトップの形を作れば、そのすべてが解決する！ プロコーチ南秀樹にその方法をじっくり聞いた。
【連続写真】高いトップからインに下ろしてドローを打つ ネリー・コルダのドライバースイング
◇ ◇ ◇ネリー・コルダは高いトップからシャフトの引っ張り方が上手で、しっかりシャフトのしなりを使えています。アマチュアの人でも高いトップのほうがシャフトのしなりを感じやすくなります。実際、私が指導する木村彩子も高いトップに改造しました。
でもどうやって高いトップを作ればいいのか？ その方法はとても簡単な3ステップで覚えられます。まず普通にアドレスし、ステップ1ではできるだけ体を正面に向けたまま右手を右肩の上に真っすぐ上げていきます。右ヒジの位置は気にしなくてもOKです。実際には左手が付いているため、自然と右ヒジが曲がった形になります。ステップ2では、体を回せるだけ回します。しっかり前傾していれば極端に高いトップにはならないはずです。また、高いトップを作ろうとするとオーバースイングになりがちですが、それはグリップの位置が高いというよりも、手首の向きの問題。左手首が甲側に折れると、オーバースイングになりやすいですが、この方法でトップを作ると、オーバースイングになることはありません。
また、ドライバーでは前傾角度が浅いぶん、アイアンよりも自然とフラットなトップになります。高いトップを作って、ネリー・コルダのように上から強く叩いていきましょう。普段からこのドリルで常にトップの正しい形を確認してください。■解説：南 秀樹プロゴルファーである父の影響でゴルフを始め、高校卒業後にティーチングプロ資格を取得。クラブを使うことを主とする指導法が高い評価を得ている。幼少期から鈴木愛を指導するなど、ツアーで活躍する数多くのプロをサポートしている。（株）ボディスプラウト所属。◇ ◇ ◇●神谷のスイングを分析！ 関連記事「神谷そらはなぜ260ヤードもぶっ飛ぶ？ 女子プロも驚いた“右手が上”の超特殊スイング」で詳細が分かります。
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【連続写真】高いトップからインに下ろしてドローを打つ ネリー・コルダのスイング
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でもどうやって高いトップを作ればいいのか？ その方法はとても簡単な3ステップで覚えられます。まず普通にアドレスし、ステップ1ではできるだけ体を正面に向けたまま右手を右肩の上に真っすぐ上げていきます。右ヒジの位置は気にしなくてもOKです。実際には左手が付いているため、自然と右ヒジが曲がった形になります。ステップ2では、体を回せるだけ回します。しっかり前傾していれば極端に高いトップにはならないはずです。また、高いトップを作ろうとするとオーバースイングになりがちですが、それはグリップの位置が高いというよりも、手首の向きの問題。左手首が甲側に折れると、オーバースイングになりやすいですが、この方法でトップを作ると、オーバースイングになることはありません。
また、ドライバーでは前傾角度が浅いぶん、アイアンよりも自然とフラットなトップになります。高いトップを作って、ネリー・コルダのように上から強く叩いていきましょう。普段からこのドリルで常にトップの正しい形を確認してください。■解説：南 秀樹プロゴルファーである父の影響でゴルフを始め、高校卒業後にティーチングプロ資格を取得。クラブを使うことを主とする指導法が高い評価を得ている。幼少期から鈴木愛を指導するなど、ツアーで活躍する数多くのプロをサポートしている。（株）ボディスプラウト所属。◇ ◇ ◇●神谷のスイングを分析！ 関連記事「神谷そらはなぜ260ヤードもぶっ飛ぶ？ 女子プロも驚いた“右手が上”の超特殊スイング」で詳細が分かります。
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