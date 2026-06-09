「コーディファイ・ベースボール」が紹介した驚愕数値

ドジャース・大谷翔平投手は7日（日本時間8日）、本拠地でのエンゼルス戦でマルチ安打を放ち、試合を終えた段階でOPS.939でナ・リーグ1位に立った。投手としても圧倒的な成績を残す異次元の二刀流に対し、米国のデータ会社も「到底信じられないような話」として“ある事実”を伝えている。

今季3年ぶりに投打二刀流で開幕した大谷。投手としては絶好調で、昨年から継続した連続自責点0のイニング数は32回2/3で日本人記録を更新した。10試合に先発し、わずかに規定投球回には達していないものの、6勝2敗、防御率0.74、61イニングで67三振を奪っている。

一方で打者としては“不調”だった。本来の持ち味であるホームランがなかなか生まれず、5月11日（同12日）時点ではOPS.767まで下降した。しかし、得意の6月が近づき状態を上げた。本塁打こそ例年より少ないが、ヒットと四球を量産し、気づけばOPS1位に立っている。

投打で球界を席巻する偉才の躍動。米データ会社「コーディファイ・ベースボール」は8日（同9日）自社X（旧ツイッター）を更新し、「今年ナショナル・リーグで出塁率（OBP）とOPSのトップに立っている男は、61イニングを投げ、わずか5自責点しか許していないということだ」と紹介した。その上で「到底信じられないような話だが、これは紛れもない事実である」と呆れたようにつづった。（Full-Count編集部）