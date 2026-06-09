猫と生活する家で『停電』が起きたときの対策

1.猫の安全な居場所を確保する

停電が起きると、人だけでなく猫も強い不安を感じやすくなります。突然エアコンや照明が止まり、家の中が静かになった瞬間、愛猫がソファの下へ隠れてしまった…という経験がある飼い主さんも多いのではないでしょうか。

おすすめなのは、普段から使っているベッドやキャリーケースを落ち着ける場所として開放しておく方法です。猫は慣れたニオイのある空間に安心感を覚えます。避難所のような特別な場所を急に作るより、「いつもの安心」を残してあげることが大切なのです。

また、停電中は脱走にも注意が必要です。窓を開けて風を通したくなる季節ですが、驚いた猫が外へ飛び出すケースも少なくありません。暗い中での脱走は発見が難しくなるため、網戸ロックやドア確認は忘れずに行いたいところです。

2.水とフードは「いつもより少し多め」にする

停電対策というと、ついスマホの充電や懐中電灯ばかり意識しがちです。しかし猫と暮らしている場合、忘れてはいけないのが飲み水と食事の備えが必要です。

とくに夏場は、猫も脱水になりやすい季節です。停電で循環式給水器が止まると、普段より水を飲まなくなる子もいます。「いつも自動給水器だから、お皿の水をあまり飲まない」という猫は意外と多いものです。

そのため、停電時には複数の場所に水皿を置いておくのがおすすめ。飲みやすい環境を作るだけで飲水量が変わることがあります。

さらに、ウェットフードを少し備蓄しておくと安心です。ウェットフードは水分補給も兼ねられるため、暑い時期の停電時には心強い存在になります。

また、災害時は物流が止まり、いつものフードが買えなくなることも。急なフード変更は下痢や食欲不振につながる場合があるため、最低でも数日分はストックしておきたいところです。

「まだ大丈夫」と思っていると、いざという時に困るのが備蓄。人用の非常食を準備する感覚で、猫用品も少し余裕を持つ意識が大切です。

3.室温管理を工夫して熱中症を防ぐ

暑い季節の停電で、もっとも注意したいのが熱中症です。猫は人より暑さに強いイメージを持たれがちですが、高温多湿には決して強くありません。

長毛種、シニア猫、肥満気味の猫は体温調整が苦手な傾向があります。エアコンが止まった室内は想像以上に温度が上がりやすく、気づかないうちに危険な環境になることもあるのです。

そんな時に役立つのが、「風の通り道」を作る工夫です。窓を二方向開けるだけでも空気の流れが生まれ、室温の上がり方が変わります。ただし、先ほど触れたように脱走防止対策は必須です。

保冷剤をタオルで包み、猫の近くに置く方法も効果的。ただし、直接体に当てると冷えすぎる場合があるため、猫が自分で距離を調整できる位置に置きましょう。

暑い季節に必要な準備や注意すべきポイント

夏の停電対策では、「停電してから考える」のでは遅い場合があります。だからこそ、普段から「もしも」を想定しておくことが大切です。

たとえば、モバイルバッテリーや充電式ファンを準備しておくだけでも安心感が変わります。最近では、ペット用の冷却グッズも増えているため、事前に試しておくと慌てずに済みます。

また、猫は体調不良を隠す習性があります。人から見ると普通に見えても、実はかなり暑さを我慢しているケースも少なくありません。だからこそ、「まだ元気そうだから平気」と思い込まないことが重要です。

停電時は飼い主自身も疲れや不安を感じやすくなります。そんな時ほど、猫のお世話を「完璧にやろう」と気負いすぎないことも大切でしょう。最低限の安全確保を優先しながら、落ち着いて行動することが結果的に猫の安心にもつながります。

まとめ

猫と暮らす家で停電が起きた時は、「暗さ」よりも「暑さ」と「不安」への対策が重要になります。安心できる居場所を用意し、水やフードを備蓄し、室温管理を工夫することで、愛猫の負担を大きく減らせるでしょう。

特に夏場は、エアコン停止による熱中症リスクが高まります。「うちは大丈夫」と思っていても、停電は突然起こるものです。だからこそ、日頃から少しずつ備えておくことが、愛猫を守る大きな安心につながります。

猫は言葉で「暑い」「苦しい」と伝えられません。その分、飼い主が小さな変化に気づき、先回りして環境を整えてあげることが大切です。

非常時でも、いつものニオイや飼い主の落ち着いた声があるだけで、猫は安心しやすくなります。いざという時に慌てないためにも、「猫目線の停電対策」を今から少しずつ始めてみてはいかがでしょうか。