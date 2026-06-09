ヤクルトの増田珠（しゅう）は、3月27日のDeNA戦（横浜）でプロ９年目にして初の開幕スタメン出場を果たし、「めちゃくちゃ楽しかったです」と笑顔を見せた。「コツコツ頑張ってきたことが報われたのかな」と振り返るように、これまで緩やかだった成長曲線は今、大きく上昇している。

「開幕戦というのは特別な日ですし、ましてや５番という打順でグラウンドに立てた。これまで苦しいことやつらいこともたくさんありましたが、あの時にあきらめず、野球から逃げなくて本当によかったと思いました」



次々とキャリアハイを更新しているヤクルト・増田珠 photo by Sankei Visual





【ホークスで培った１打席にかける思い】

増田は2017年のドラフト３位で横浜高からソフトバンクに入団。2年目には一軍デビューを果たしたが、そのオフに右手首を手術。その後は故障と向き合いながら少しずつ一軍での出場機会を増やしていったものの、2023年オフに戦力外通告を受けた。

「戦力外になった時、もしどこからも声がかからなかったら、海外へ語学留学しようと思っていて、親にも相談していました。でも、ヤクルトに入団することができた。野球の神様が、『まだ野球を頑張れ』と言ってくれたのかなと思いました」

ヤクルト移籍１年目の2024年は52試合（先発17試合）。昨年は75試合（先発19試合）に出場して代打打率.350記録するなど、コツコツと数字を伸ばしてきた。

「戦力外からのスタートでしたから、与えられるチャンスは決して多くありません。その限られた機会のなかで結果を残さなければ道は開けないという気持ちでやってきました。１打席にかける思いや、勝負に臨む気持ちの強さは、ソフトバンク時代に培うことができたと思いますし、それがヤクルトでも生きているのかなと思います」

今オフは「スタメンで試合に出たい」という強い思いを胸に、これまで控えていたウエイトトレーニングを解禁した。

「この２年間、何試合かセンターを守らせてもらいました。慣れないポジションだったこともありますが、自分の脚力では少し厳しいのかなと感じたんです。チームには足の速い選手がたくさんいますし、その選手たちと同じ土俵で勝負して勝とうとするのは簡単ではありません。そう考えた時に、僕は右打者ですし、馬力や出力を上げて長打を増やしていくことが、自分の生きる道なんじゃないかと」

５月22日、球団は増田の体重表記を85キロから93キロへ変更したことを発表した。シーズン中の発表という珍しさもあり、ネット上でちょっとした話題となった。

「『別に記事にならなくてもいいのになあ』と思いましたけどね（笑）。でも、鍛えた結果として体重が増えたのは事実ですし、自分なりに頑張ってきた証しでもあります。だから広報の方にお願いして、変更してもらったんです。やっぱり85キロよりは93キロのほうが相手からの見え方も変わってくるでしょうし（笑）」

ここまで（６月８日現在。以下同）４本塁打はキャリアハイ。チームメイトのホセ・オスナが日本語で「すごいパワー」と口にするほど、その長打力はチーム内でも一目置かれている。

「多く打席に立たせてもらっているところもありますが、ホームランや長打率が上がっているのは、馬力というか、出力が上がってきたことの表れだと思います。まだまだ伸ばせる感覚があるので、満足はしていません」

【師匠・松田宣浩からの教え】

増田の野球選手としての魅力のひとつに、「チームの元気を循環させる力」がある。ヤクルト入団以来、選手がヒットやホームランを放った際にベンチ全体で喜びを共有できるポーズを考案してきた。山田哲人なら「山ポーズ」、村上宗隆（現・ホワイトソックス）なら「55ポーズ」がそうだ。

「みんなが一丸となって同じ方向を向いて戦う。それはチームにとっても、見ているファンの方々にとっても楽しいことだと思います。そうした一体感が、チームの強さにもつながると感じています」

特筆すべきは、増田がヤクルト移籍１年目からそうした役割を担っていたことだ。

「師匠である松田宣浩さん（元ソフトバンクなど）から、『ヤクルトでは、まずは元気を出せ。それだけは怠るな』と言われていました（笑）。プレーに関しては、戦力外を経験したということもあって、『自信があります』とはなかなか言えませんでした。

でも、チームを盛り上げることには自信があったんです。だからこそ、新しいチームに溶け込んでいくためにも必要なことだったのかなと思います。プレーもそうですが、この世界は遠慮してしまったら終わりです。『増田って元気があって、チームを盛り上げてくれる』と覚えてもらうことは、自分のなかでとても大事なことでした」

ヤクルトの今シーズンの大きなテーマは「元気」だ。テレビ中継では、池山隆寛監督を先頭にベンチが大盛り上がりする光景が映し出される。

「とにかく、監督とコーチがすごく元気なんで（笑）。僕たちも負けないように、元気を出している感じですね。池山監督の元気は天性というか、生まれ持ったものなんだろうなって思います。太陽というか、なんて言うんですかね......明るいオーラが出ている方です」

【オールスター投票用紙に自分の名前が...】

増田はここまで44試合に出場し、打率.285、出塁率.375、OPS.798をマーク。先発出場は35試合を数え、4番も４試合任されるなど、自らの道を切り開いてきた。

開幕戦はノーヒットに終わり、２戦目、３戦目は出場がなかったが、「不安や焦りはなかったです」と言いきった。

「開幕戦の翌日くらいに、池山監督に呼ばれたんです。そこで『結果が出なかったから外したわけじゃない。チャンスはまだまだあるから気にするな』という言葉をかけていただいて。そのひと言で、すごく気持ちがラクになりました」

3月31日の広島との本拠地開幕戦（神宮）では、「５番・右翼」で先発出場し、２打数２安打（本塁打、二塁打）２四死球の活躍を見せた。その後も「数字にとらわれることなく、一日一日、一本一本を積み重ねていきたい」と語るように、打撃部門の多くでキャリアハイを更新している。

そしてオールスターゲームのファン投票でも外野手部門の中間発表で４位につけており、その存在感は日に日に高まっている。

「投票用紙に自分の名前が載るのは、野球人生で初めてのことですし、こうして順位に入るほどたくさんの票を入れていただいている。本当にありがたいです。応援してくださっているファンの皆さんには、感謝の気持ちでいっぱいです」

池山監督のもと、チーム内の競争は活性化している。外野陣では、塩見泰隆が長いリハビリを経て２年ぶりに戦列復帰し、育成から支配下登録となったモンテルも活躍。熾烈なポジション争いが繰り広げられるなか、増田はその状況を楽しめているという。

「ヤクルトではチャンスが多いとか、ライバルが少ないという話ではなくて」と前置きしたうえで、次のように語った。

「ソフトバンクは本当に選手が多くて、ライバルもたくさんいました。チャンスも限られていたので、心から野球を楽しめていたかというと......。もともとは野球が大好きで始めて、プロ野球選手になった。その原点を少し見失いかけていたところもありました。でも、ヤクルトにもう一度チャンスをいただけた」

【指揮官が語った「ヤクルト向きの選手」】

ただ、ソフトバンクでの苦しい時間は、結果として増田の財産になった。

「そうですね。人の成功を素直に喜べるようになりました。27歳になりましたし、精神的にも少し大人になったのかもしれませんが、仲間の活躍を素直に喜んで、みんなで勝利を目指していく。今はそこにしっかり向き合えている実感があります」

池山監督は、増田を次のように評した。

「思いきりのよさがあり、長打力も秘めている。この先はよかったり悪かったりの繰り返しだと思うので、そこで自分に負けないように、自分をしっかりコントロールすることがレベルアップにつながっていくのかなと。彼はムードメーカーでもありますし、ヤクルト向きの選手だと思っています」

増田は今後のプレーについてこう語った。

「バッティングでは、自分が理想としている打球を常に意識しながら練習しています。ホームランを打ちたいですし、たとえフェンスを越えなくても長打になるような打球を追い求めています。

あとは、ファンの方から『元気で楽しそうにプレーしている姿が好きです』と言っていただくことが多いんです。もちろん苦しい時もあります。でも、それも含めて『増田はいつも野球を楽しんでいるな』と思ってもらえたらうれしい。これからも、そんな姿を見せていきたいですね」

チームは開幕から快進撃を続けてきたが、ここにきて苦しい戦いを強いられている。それでも、増田が見せる力強いバットと周囲を明るくする"元気"は、チームが再び上昇気流に乗るための大きな力となるはずだ。