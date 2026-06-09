【クロスワードクイズ】解けると快感！ □に入るひらがなは？ 算数がヒント
言葉と言葉がピタリとつながる瞬間、頭の中がスッと整います。作業の合間のリセットに、頭のスイッチを切り替えてみませんか？ 今回は、1日の終わりに広がる美しい景色や、身近な昆虫にまつわる言葉をテーマに用意しました。
・横の並び：ゆ ＋ □ ＋ や ＋ □
・縦の並び（左）：す ＋ □ ＋ じ
・縦の並び（右）：お ＋ □ ＋ ら
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▼解説
・すうじ（数字）
・おけら（オケラ／螻蛄）
・ゆうやけ（夕焼け）
正解は「う」と「け」の2文字でした。縦のラインでは、算数や数学で欠かせない「すうじ（数字）」と、土の中に住む身近な昆虫の愛称である「おけら（オケラ）」が完成します。横のラインは、夕暮れ時に空が赤く染まる「ゆうやけ（夕焼け）」となります。身近な言葉を使ったパズルを解くと、頭の中がスッと整いますね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
問題：□に入るひらがなは？マスの交差する部分に注目して、2つの□に入るひらがなを考えてみてください。文字のつながりは以下の通りです。
・横の並び：ゆ ＋ □ ＋ や ＋ □
・縦の並び（左）：す ＋ □ ＋ じ
・縦の並び（右）：お ＋ □ ＋ ら
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正解：「う」と「け」正解は「う」と「け」でした。
▼解説
・すうじ（数字）
・おけら（オケラ／螻蛄）
・ゆうやけ（夕焼け）
正解は「う」と「け」の2文字でした。縦のラインでは、算数や数学で欠かせない「すうじ（数字）」と、土の中に住む身近な昆虫の愛称である「おけら（オケラ）」が完成します。横のラインは、夕暮れ時に空が赤く染まる「ゆうやけ（夕焼け）」となります。身近な言葉を使ったパズルを解くと、頭の中がスッと整いますね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)