【ひらがなクイズ】解けるとすっきり！ 空欄に共通する2文字は？ ヒントはトーナメント戦
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、財産を保有する権利を持つ人、競技やゲームで上の順位へ進むこと、そして金属などの加工技術という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
も□□し
か□□け
う□□き
ヒント：家などの財産を自分のものとして保有している本人のこと。トーナメント戦などの勝負事で見事に白星を挙げて次の対戦に進むこと。そして、プレス機などを使って鉄板や革などの素材を形作る手法を思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「ちぬ」を入れると、次のようになります。
もちぬし（持ち主）
かちぬけ（勝ち抜け）
うちぬき（打ち抜き）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、物品や財産の所有権を持つ人物を表す名詞から、勝負の世界で次へとコマを進めるうれしい瞬間、さらには製造業や工作の現場で用いられる専門的な加工法までを網羅しました。共通する「ちぬ」という響きが、所有することへの責任や愛着、勝利をつかみ取ったときの達成感、素材を力強く形作る技術の妙を意外なリズムでつなげています。言葉が持つ豊かな広がりを楽しんでいただけたら幸いです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、財産を保有する権利を持つ人、競技やゲームで上の順位へ進むこと、そして金属などの加工技術という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
も□□し
か□□け
う□□き
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正解：ちぬ正解は「ちぬ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「ちぬ」を入れると、次のようになります。
もちぬし（持ち主）
かちぬけ（勝ち抜け）
うちぬき（打ち抜き）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、物品や財産の所有権を持つ人物を表す名詞から、勝負の世界で次へとコマを進めるうれしい瞬間、さらには製造業や工作の現場で用いられる専門的な加工法までを網羅しました。共通する「ちぬ」という響きが、所有することへの責任や愛着、勝利をつかみ取ったときの達成感、素材を力強く形作る技術の妙を意外なリズムでつなげています。言葉が持つ豊かな広がりを楽しんでいただけたら幸いです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)