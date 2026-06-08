【6月9日】今日の決算発表予定　グリーンエナジー＆カンパニー、ビューティガレージなど11社

建設

1433 ベステラ 2027年1月期 1Q

Point：プラント解体事業の進捗や通期予想に対する進捗率をチェック。

1436 グリーンエナジー＆カンパニー 2026年4月期 本決算

Point：再生可能エネルギー関連事業の通期売上と来期予想に注目。

1844 大盛工業 2026年7月期 3Q

Point：インフラ工事の受注動向や第3四半期時点の利益率を確認。

食品

2217 モロゾフ 2027年1月期 1Q

Point：原材料高の影響と主要店舗の売上動向、前年同期比に注目。

サービス

2438 アスカネット 2026年4月期 本決算

Point：遺影やフォトブック事業の通期業績と来期の成長戦略をチェック。

不動産

2983 アールプランナー 2027年1月期 1Q

Point：注文住宅や分譲住宅の契約進捗と営業利益の推移を確認。

商社

3180 ビューティガレージ 2026年4月期 本決算

Point：美容EC物販の通期売上高と新規開業支援数の推移に注目。

7435 ナ・デックス 2026年4月期 本決算

Point：自動車産業向け接合技術の通期業績と来期営業益予想をチェック。

機械

6336 石井表記 2027年1月期 1Q

Point：液晶・半導体製造装置の受注残高とセグメント利益を重視。

その他製造

7804 ビーアンドピー 2026年10月期 2Q

Point：インクジェットプリント事業の第2四半期進捗と利益率を確認。

7983 ミロク 2026年10月期 2Q

Point：猟銃・工作機械の輸出動向と中間期の営業利益増減をチェック。

※本稿は、投資における情報提供を目的としたものです。株式の売買は自己の責任において、ご自身の判断で行うようお願いします。