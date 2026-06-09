相葉雅紀主演で「4アウト ─もう一度、プレイボール─」映画化 身体障害者野球チームの実話をもとに奇跡の物語誕生

相葉雅紀主演で「4アウト ─もう一度、プレイボール─」映画化 身体障害者野球チームの実話をもとに奇跡の物語誕生