スポルティーバのYouTubeチャンネルで連載中の「林陵平のフットボールゼミ」に、元日本代表の岩政大樹さんをゲストに迎え、ワールドカップグループステージ第２戦のチュニジア戦を徹底分析した。



【チュニジアの核はエリス・スキリ】

チュニジアの基本システムは4-3-3もしくは4-2-3-1で、守備時は4-4-2でミドルブロックを敷くチーム。最も注目すべきはアンカーを務めるエリス・スキリの存在だ。

「ボール保持の局面では、スキリがかなり自由な立ち位置を取る。真ん中に落ちてくることがわりと多いけど、サイドにも流れることもあって、それに合わせてほかの選手が動く形。再現性があるというよりはスキリ中心に流動的に動く印象だった」と林さんは解説する。

チームとしての戦い方はカウンター志向で、「自分たちがボールを保持して崩すタイプではなく、ミドルブロックからの守備で、ボールを奪って素早く前に出ていく」スタイルだという。

そのチュニジアを相手にした時の日本の守備戦術については、選手個々が自らの役割に関して整理できることを優先しての対応を岩政さんが説明する。

「１トップの上田綺世と２シャドーの３人で、相手のセンターバックふたりとアンカーのスキリの３人を３対３で見ればいい。スキリが動いてもマンツーマンにこだわらず、３人が並んで対応すれば（各々がやるべきことを）整理できると思います」

ウイングバックはサイドバックが中に入ってきたらついていく。つまり、堂安律や中村敬斗は相手サイドバックの動きに連動する形をとれば、各ポジションの役割が明確にできると、林さんも岩政さんも口をそろえる。

一方で警戒すべき場面も指摘した。

「ハイプレスできた日本に対して単純に蹴ってくるだけでなく、たとえばセンターバックのところでつなぐように見せかけて、狙いを持って前線のウイングのところへ蹴ってきたりすると怖い。サイドバックを含めて、そのセカンドボールを拾う準備が整っていると、ウインバックの裏のスペースを簡単に使われてしまう可能性がある。サイドバックが中へ入ってくることが、そういう狙いがあってのことだったりしたら注意が必要」と岩政さん。

ただし、チュニジアのサブリ・ラムシ監督の戦い方を見る限り、「そこまで複雑なことはやっていないという印象」と林さんは言う。

【鎌田大地を起点に日本は勝てる】

日本がボールを保持する時間が長くなった場合、相手は4-4-2や4-5-1で守りを固めてくる可能性が高い。それでも、岩政さんは、「日本が停滞するイメージはあまりない」と話すと、林さんも「勝つイメージができるし、点は取れそうな感じがします」と同意する。

そう言える理由のひとつが、鎌田大地の存在だ。

「鎌田が（相手）ブロックに近いところでボールを引き出すことによって、（ブロックを敷いた）相手の選手が動いてズレが生まれる。そうすると、ライン間が空いたり、それに対応して外の選手が中を締めてくれば外が空く。（鎌田は）そういう崩しの起点になれる」と林さんが分析する。

不安要素があるとすれば、会場となるモンテレイでのキックオフが22時と遅いこと。気温は28℃前後と高くなりそうなこと。第１戦のダラスがドーム球場で涼しい環境での試合ということもあって、選手のコンディション調整が難しくなる可能性がある。

「22時キックオフは海外組でもあまり経験がない時間帯。食事のタイミングも体内時計も、かなり難しい調整になる」と林さんが懸念を示すと、「俺だったら朝飯抜く」と岩政さん。「でも、勝ちますよ。大丈夫」と林さんは断言した。