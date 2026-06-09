「宝塚記念・Ｇ１」（１４日、阪神）

超豪華メンバーが顔をそろえた春のグランプリ。注目は歴代最多の得票数でファン投票１位に輝いたクロワデュノールだ。勝てばＧ１・３連勝で、史上初の大阪杯、天皇賞・春との“春の古馬３冠”を達成する。それに待ったをかける一番手はファン投票２位の昨年覇者メイショウタバル。大阪杯では２着に敗れたが、先週の安田記念で勝利した武豊を背にリベンジに臨む。

強豪がそろった今年のドリームレース。それでも中心はファン投票で歴代最多の３６万６０３９票を獲得したこの馬だ。大阪杯、天皇賞・春を連勝し、前人未到の“春の古馬３冠”達成が懸かっているクロワデュノール。成し遂げれば３億円の褒賞金とともに、現役最強馬の称号も得られる大一番にいよいよ臨む。

前走の天皇賞・春は初めて挑んだ長距離戦だったが、先団から押し切りを図る横綱相撲を敢行。前半１０００メートル５９秒９とよどみのないペースで先行勢が脱落していくなか、この馬だけが脚を伸ばし、最後の直線半ばで先頭に立った。ゴール前は猛追してきたヴェルテンベルクとの大接戦となり、１０分に及ぶ長い写真判定に。着差はわずか２センチ。人馬の気迫でしのぎ切り、つかんだ勝利だった。

１週前追い切りを行った３日は、台風接近の影響で大雨。そんななかでも力強い走りを披露した。栗東ＣＷでの３頭併せでは、たたきつける雨粒に負けることなく、メアグローリア（２歳新馬）とグロリアラウス（５歳オープン）の外からグッと加速。団野（レースは北村友）を背に、６Ｆ８４秒１−３６秒９−１１秒６を計時し、前者に半馬身、後者に１馬身半と、それぞれ先着。斉藤崇師は「後ろから外を回ってしっかりめに。少し体が緩んじゃってまだ重たい感じがするけど、これでスイッチが入ると思う」と納得の表情を浮かべた。

大阪杯はレース当日朝に栗東坂路に入り、天皇賞・春はレース２日前に２本登坂するなど、極限の調律を施してきた。今回も緩さを感じるのはクロワデュノールにとっては“通常運転”。「息遣いは大丈夫。気持ちと体の引き締めだけかなと思うので、注意しながらやれたら」と焦る気持ちはない。

父キタサンブラックも１７年に春の古馬３冠にリーチを懸けたが、１番人気で臨んだ宝塚記念で９着に敗れた。決して簡単な挑戦ではない。当然、指揮官も「３冠を目指してやっていきたい」と力が入る。日本のファンの期待を背負った凱旋門賞で大敗し、ジャパンＣも敗退。そんな昨秋の悔しさを乗り越え、今春、本格化を迎えた一等星。３冠達成までも通過点と言わせる圧倒的な強さを見せつける。