【バイタルエリアの仕事人】vol.65 鈴木大輔｜17年ぶりJ１復帰の千葉に厳しい現実。「試合を決定づける局面での力」の差を痛感

【バイタルエリアの仕事人】vol.65 鈴木大輔｜17年ぶりJ１復帰の千葉に厳しい現実。「試合を決定づける局面での力」の差を痛感