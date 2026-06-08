戸田恵梨香、実家の門限明かす 上京した16歳でも… 父は少林寺拳法師範「怒られるのが恐怖すぎて…怒るとめちゃくちゃ怖かった」
俳優の戸田恵梨香（37）が、8日放送の日本テレビ系『しゃべくり007』（毎週月曜 後9：00）に出演。実家の門限を明かした。
【写真】「すごい…」ブラトップ姿を披露した戸田恵梨香
戸田は家族構成を聞かれ「兄と妹がいて、真ん中の長女です」と回答。父親は「少林寺（拳法）の師範をやっていた」という。戸田も「5歳とか、6歳とか、ちっちゃい時に一緒に兄と道場に行っていた記憶がある」と語った。
父について「とにかく怒られるのが怖すぎて、怒られないようにっていう生活をしていた」と話した。門限については「（午後）6時半」と答えた。16歳に上京したが「上京しても6時半だった」という。「父が亡くなったのが6年前なので、6年くらい前まで6時半でした」と振り返った。
「実家の神戸に帰ると6時半に帰ってきてね」と言われていたといい、守らなかった場合は友だちも怒られていたという。母も門限の時間について「6時でも遅いのに」と話していたという。戸田は「怒られるのが恐怖すぎて…怒るとめちゃくちゃ怖かった」と話していた。
【写真】「すごい…」ブラトップ姿を披露した戸田恵梨香
戸田は家族構成を聞かれ「兄と妹がいて、真ん中の長女です」と回答。父親は「少林寺（拳法）の師範をやっていた」という。戸田も「5歳とか、6歳とか、ちっちゃい時に一緒に兄と道場に行っていた記憶がある」と語った。
父について「とにかく怒られるのが怖すぎて、怒られないようにっていう生活をしていた」と話した。門限については「（午後）6時半」と答えた。16歳に上京したが「上京しても6時半だった」という。「父が亡くなったのが6年前なので、6年くらい前まで6時半でした」と振り返った。
「実家の神戸に帰ると6時半に帰ってきてね」と言われていたといい、守らなかった場合は友だちも怒られていたという。母も門限の時間について「6時でも遅いのに」と話していたという。戸田は「怒られるのが恐怖すぎて…怒るとめちゃくちゃ怖かった」と話していた。