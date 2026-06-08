東京シティ競馬（TCK）は6月8日、大井競馬場内L-WINGスタンド3階指定席エリアをリニューアルオープンし、新たな指定席「ウイングシート」の運用を開始した。

L-WINGスタンドは2003年に開業した大井競馬場最大規模のスタンドで、約4000人を収容。ゴール前の攻防を間近で見渡せる観戦スポットとして、多くの競馬ファンに親しまれてきた。今回の改修は、競馬ファンの観戦スタイルの変化に対応するために実施されたものだ。

TCKでは2024年6月、L-WINGスタンド4階のペアシートをグループ席へ改修。以降、多くの来場者に利用され、観戦ニーズの多様化に対応した改修効果を実感していたという。

一方で3階指定席は、2人で1つのテーブルを共有するペアシート形式だったため、特に1人で来場するファンにとって利用しづらい側面があった。隣席との距離が近く、気軽に利用しにくいという課題があったことから、今回のリニューアルでは全席をシングルシートへ変更。さらに隣席との間に仕切りを設けることで、1人でもゆったりと過ごせる空間へと生まれ変わった。

トゥインクルレース画像（提供：東京シティ競馬）

実際に現地を訪れると、座席ごとに適度な独立性が確保されており、レース観戦や予想に集中できる落ち着いた雰囲気が印象的だった。ゴール前を望む眺望の良さはそのままに、快適性が大きく向上している。

もっとも、TCKは「お1人様でゆったりとご観戦いただけるお席ですが、2名様以上でまとめてお席をご利用いただく場合でも快適にお過ごしいただけるエリア」と説明する。

1人でじっくり競馬を楽しみたいファンはもちろん、家族や友人同士で並んでレースを観戦したい来場者にも対応。観戦スタイルを限定するのではなく、それぞれの楽しみ方に合わせて利用できる点が新しいウイングシートの魅力と言えそうだ。

競馬場で過ごす時間そのものの価値向上を目指すTCK。今回のリニューアルは、観戦環境のさらなる進化を象徴する取り組みとなりそうだ。