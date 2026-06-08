サウナ×おいしい水！ブリタの体験型POPUP「BRITA ALIVE SPA」が、人気のサウナ施設「TOTOPA」にて6月30日まで開催中です。

これは、ブランドキャンペーン「Own your thing.（自分らしく、水も自分のスタイルで）」を体現する企画で、サウナ・コラボメニュー・飲水体験を通じて、ブリタの水とサステナブルな水分補給を、心地よく日常に取り入れるライフスタイルを提案するもの。

木の香りに包まれたながら、汗と日常の疲れを洗い流す。都会のど真ん中にあるとは思えないゆったり空間です。

2F「トトパラウンジ」/3F「リフレッシュラウンジ」には、新商品となる卓上型浄水器「キューブクール」を設置した試飲スペースを展開し、ブリタで浄水した水を無料で提供。サウナ後の体に美味しいお水がしみわたります。

「ブリタ ボトル型浄水器 アクティブ」をその場で購入することも可能。プレゼントキャンペーンも実施中です。

◆ブリタの体験型POPUP「BRITA ALIVE SPA」

会場：TOTOPA

東京都新宿区霞ヶ丘町5-7都立明治公園内A棟2階3階

※2F女性専用 / 3F男性専用期間：2026年6月1日(月)〜6月30日(火)営業：11:00〜23:00（最終受付22:00）

「Meiji Park Market」では限定コラボメニューも展開。濃厚な味付けが水のおいしさを引き立てるバーガーやチキンと、ブリタの水を使ったドリンクで、食べ進めるほどに水の存在感が増していくラインナップとなっています。

＜スパイシーバーガー＞

ジューシーなフライドチキンとフレッシュなコールスローをサンド。スパイスや柑橘を使用したチリオイルとクリーミーなソースを合わせた、刺激的な味わい。

価格：\1,700(税込)

ととのって、冷たいお水を飲んで、おいしいご飯を食べて、まさに都会のオアシス！詳しくはキャンペーンサイトをチェックしてみてくださいね。

◆ブリタの体験型POPUP「BRITA ALIVE SPA」開催 [リンク]