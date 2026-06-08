【3日間限定】牛角×ハッピーターン、パウダーが“通常の200％量”に 甘じょっぱい“新感覚”焼肉を楽しめる
レインズインターナショナルが展開する牛角は、亀田製菓の人気商品「ハッピーターン」とコラボレーションした期間限定メニューが累計8万食を突破したことを記念し、10日から12日までの3日間限定で「牛角オリジナル焼肉パウダー〜ハッピーターン味〜」を通常の200％量で提供する。
【写真】“魔法の粉”をピートロに!?ヤミツキになる組み合わせの「ハッピートロ」
コラボメニューでは、「ハッピーターン」の特長である“甘じょっぱさ”を、牛角ならではの焼肉体験として再現している。味の決め手となる「牛角オリジナル焼肉パウダー〜ハッピーターン味〜」を“かけて、つけて”楽しむ、遊び心たっぷりのメニュー。
期間中は、「牛角オリジナル焼肉パウダー〜ハッピーターン味〜」を通常の2倍量で提供。対象となるのは「ハッピー豚カルビ」「ハッピートロ」「ハッピーチキン」の3商品。増量された“追いパウダー”を焼いた肉にたっぷりとかけることで“甘じょっぱさ”がより際立ち、肉の脂の旨みや香ばしさと重なり合い、“甘じょっぱくて止まらない” クセになる焼肉体験を楽しめる。
「ハッピーターン」の“甘じょっぱくてとまらない味わい”を、同店のメニューでどのように表現をするかという点に軸を置いて開発を行った。同店で使用している“すべての肉”で試作をし、たどり着いたのが、今回のラインアップと“食べ方”。肉の種類と部位ごとの味の特長や、網の上で肉を焼く際に落ちる脂についても考慮してパウダーの味の調整を行った。また、肉を口に頬張った際に、より「ハッピーターン」ならではの“甘じょっぱさを”感じられるように、焼いた肉にパウダーを“かけて”楽しむ仕様とした。
■商品ラインナップ（価格は全て税込）
「ハッピー豚カルビ」528円／ハーフ308円
「牛角オリジナル焼肉パウダー〜ハッピーターン味〜」の甘じょっぱさが、豚カルビの旨味と絶妙にマッチ。
「ハッピートロ」638円／ハーフ385円
まるでハッピーターン？ピートロの脂の甘みとサクサク食感で、ヤミツキになる組み合わせ。
「ハッピーチキン」528円／ハーフ308円
愛されチキンが誕生。ジューシーでクセのない鶏ももで、みんなが笑顔になる味わいに。
「牛角アイス〜ハッピーターン味〜」319円
牛角の看板デザート「牛角アイス」を“甘じょっぱデザート”にアレンジ。
【写真】“魔法の粉”をピートロに!?ヤミツキになる組み合わせの「ハッピートロ」
コラボメニューでは、「ハッピーターン」の特長である“甘じょっぱさ”を、牛角ならではの焼肉体験として再現している。味の決め手となる「牛角オリジナル焼肉パウダー〜ハッピーターン味〜」を“かけて、つけて”楽しむ、遊び心たっぷりのメニュー。
「ハッピーターン」の“甘じょっぱくてとまらない味わい”を、同店のメニューでどのように表現をするかという点に軸を置いて開発を行った。同店で使用している“すべての肉”で試作をし、たどり着いたのが、今回のラインアップと“食べ方”。肉の種類と部位ごとの味の特長や、網の上で肉を焼く際に落ちる脂についても考慮してパウダーの味の調整を行った。また、肉を口に頬張った際に、より「ハッピーターン」ならではの“甘じょっぱさを”感じられるように、焼いた肉にパウダーを“かけて”楽しむ仕様とした。
■商品ラインナップ（価格は全て税込）
「ハッピー豚カルビ」528円／ハーフ308円
「牛角オリジナル焼肉パウダー〜ハッピーターン味〜」の甘じょっぱさが、豚カルビの旨味と絶妙にマッチ。
「ハッピートロ」638円／ハーフ385円
まるでハッピーターン？ピートロの脂の甘みとサクサク食感で、ヤミツキになる組み合わせ。
「ハッピーチキン」528円／ハーフ308円
愛されチキンが誕生。ジューシーでクセのない鶏ももで、みんなが笑顔になる味わいに。
「牛角アイス〜ハッピーターン味〜」319円
牛角の看板デザート「牛角アイス」を“甘じょっぱデザート”にアレンジ。