エンゼルス戦、三塁に頭から戻った大谷に注目

米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手が7日（日本時間8日）の本拠地エンゼルス戦で見せた“珍行動”がファンの注目を集めている。「何かの罰ゲーム？」「今日の唯一の救い」と驚きの声が集まった。

「1番・DH」で先発出場した大谷は3回1死から右前打で出塁。続くフリーマンも右前打で続き三塁に達した。ベースを回りかけて頭から戻ると、その場でなぜか“腕立て伏せ”を始めたのだ。

脇をしっかり締めて、一回体を持ち上げると立ち上がった。このコミカルな光景はXでも拡散し、日本のファンからも驚きの声が上がった。

「腕立て伏せまで一流！」

「大谷翔平のこういうお茶目な一面はたまりません」

「何かの罰ゲーム？」

「試合中にこの余裕と可愛さヤバすぎるわ」

「スーパースターの遊び心が最高すぎる」

「このシーン 今日の唯一の救い」

「軽々と体を 持ち上げるフォームが 美しすぎる」

「シングルヒットでは物足りなかったから、筋トレしだしたのかな？」

さらに「この脇を閉めてやる腕立てはキツいんですよ。僕は出来ないです」と、自分を追い込むフォームに注目した声もあった。



（THE ANSWER編集部）