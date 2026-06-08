（松本道弥アナウンサー 三重・鳥羽市午前11時50分ごろ）

三重県南部の鳥羽市です。高台から安全を確保してお伝えしています。鳥羽市には、今日午後1時ごろ、津波の第一波が到達すると予想されています。

【写真を見る】午後1時ごろ津波の第一波が到達する予想の三重・鳥羽市の正午前の様子は…鳥羽市定期船や伊勢湾フェリーは運転見合わせ

海を見ても、この時間、潮位の変化は目視では確認できません。また波も立っていません。

普段湾内は観光線や漁船などが多く行きかっていますが、この時間船はほとんど航行していません。

津波注意報の発表により、鳥羽市定期船は全ての航路で運航を見合わせています。

また三重県鳥羽市と愛知県田原市伊良湖を結ぶ伊勢湾フェリーは、正午から欠航となります。

カキの養殖いかだ 津波警戒

鳥羽市内にはカキの養殖いかだが多く浮かんでいますが、去年7月にロシアのカムチャツカ半島で起きた地震による津波で、一部被害が出たということで心配されます。

そして先ほどから防災無線が流れていて、市内全域に避難指示が出ているため、準備をして高台などに避難するよう呼びかけています。



津波注意報が解除されるまで海岸や河口付近から離れ、安全な場所にいるようにしてください。

また鳥羽市内は気温が上がっているため、避難をする際には熱中症対策をしてください。