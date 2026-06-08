水戸のレジェンド、本間幸司GMの引退試合に小野伸二、齋藤俊輔らが参戦する

水戸ホーリーホックのレジェンド、本間幸司GMの引退試合が6月14日、ケーズデンキスタジアム水戸で行われる。

「KOJI ALL STARS」には、元日本代表MF小野伸二氏ら往年の名手や、現在ベルギーで活躍するクラブOBのMF伊藤涼太郎らの豪華メンバーが揃った。

昨季に歴代最長のJ2在籍記録を打ち破って初のJ1昇格を果たした水戸は、J1百年構想リーグを終えて2026-27シーズンで本格的なJ1での戦いを控える。現役中にJ1昇格が叶わなかった本間は、この引退試合のコンセプト「J1を戦う現在の水戸に真剣勝負を挑む」と位置づけ、水戸とKOJI ALL STARSの対戦として行われる。

そのオールスターチームには、本間氏のキャリアのスタートとなった1996年から99年夏の浦和レッズ在籍時にチームメートだった小野氏や元日本代表FW岡野雅行氏、水戸のOBでもある元日本代表FW鈴木隆行氏といったレジェンドプレーヤーに加え、ベルギー1部のシント＝トロイデンでプレーする水戸OBのMF伊藤涼太郎、昨季まで水戸でプレーしたベルギー1部ウェステルローのMF齋藤俊輔らが名を連ねた。

本間は45分ずつ両チームのゴールマウスに立つ予定とされている。現役通算で公式戦出場は600試合を超えるGKとしても知られる本間のラストゲームは、来季のJ1での戦いに向けた水戸に刺激を与えるものになりそうだ。

ファンからは「俊輔のプレー見れる。泣きそう」「アツすぎる」「えええええ小野伸二来るの！」「レジェンドが来た」「おー涼太郎も出るのか」といったコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）