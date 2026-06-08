小諸そば、6・15から価格改定へ「誠に不本意ではありますが…」【報告全文】
小諸そばの公式Xが、8日に更新。15日より、価格改定を行うと予告した。
【画像】無念さがにじむ声明…小諸そば、価格改定へ
Xでは「いつも小諸そばをご愛顧頂きまして、誠にありがとうございます。当店では、質の良い商品をお求めやすい価格にて提供できるよう努めて参りましたが、相次ぐ原材料費、その他諸経費の高騰により、誠に不本意ではありますが、下記日程にて価格改定をさせて頂きます」と発表。
続けて「お客様の日々のご負担を考えますと、非常に心苦しい限りですが、今後も、お客様にご愛顧頂けますよう、小諸そば一同努力して参る所存でございます」と呼びかけている。
■報告全文
価格改定のお知らせ
いつも小諸そばをご愛顧頂きまして、誠にありがとうございます。当店では、質の良い商品をお求めやすい価格にて提供できるよう努めて参りましたが、相次ぐ原材料費、その他諸経費の高騰により、誠に不本意ではありますが、下記日程にて価格改定をさせて頂きます。
令和8年6月15日(月)より価格改定
お客様の日々のご負担を考えますと、非常に心苦しい限りですが、今後も、お客様にご愛顧頂けますよう、小諸そば一同努力して参る所存でございます。
何卒、ご理解賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。
令和8年6月吉日
小諸そば
【画像】無念さがにじむ声明…小諸そば、価格改定へ
Xでは「いつも小諸そばをご愛顧頂きまして、誠にありがとうございます。当店では、質の良い商品をお求めやすい価格にて提供できるよう努めて参りましたが、相次ぐ原材料費、その他諸経費の高騰により、誠に不本意ではありますが、下記日程にて価格改定をさせて頂きます」と発表。
続けて「お客様の日々のご負担を考えますと、非常に心苦しい限りですが、今後も、お客様にご愛顧頂けますよう、小諸そば一同努力して参る所存でございます」と呼びかけている。
価格改定のお知らせ
いつも小諸そばをご愛顧頂きまして、誠にありがとうございます。当店では、質の良い商品をお求めやすい価格にて提供できるよう努めて参りましたが、相次ぐ原材料費、その他諸経費の高騰により、誠に不本意ではありますが、下記日程にて価格改定をさせて頂きます。
令和8年6月15日(月)より価格改定
お客様の日々のご負担を考えますと、非常に心苦しい限りですが、今後も、お客様にご愛顧頂けますよう、小諸そば一同努力して参る所存でございます。
何卒、ご理解賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。
令和8年6月吉日
小諸そば