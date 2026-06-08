＜会社の男性とLINE交換＞既婚者だけど連絡先を渡された…後々面倒だけど返事するべき？断るべき？
職場での人間関係は、近すぎても遠すぎても難しいものではないでしょうか。とくに異性との距離感については、ほんの些細なきっかけで悩みが生まれることもあるかもしれません。職場の同性ならではのつき合い方があるように、異性とのつき合い方にも暗黙のルールのようなものはあるのではないでしょうか。男女の意識がなくても、距離感を考えてしまいそうです。
『会社の異性。LINE渡してきたら同僚として一応返事する？』
会社の異性からのLINE交換。断るという選択
まず見られたのは、「そもそも応じない」というはっきりとした意見でした。
『個人的なつながりは不要だからしない』
『会ったときにお断りすれば？ 職場では個人的なLINE交換はしていないのでとか、旦那がイヤがるのでとか、なんとでも言いようはあるけれど、投稿者さんがしたいようにすれば？』
業務と私生活をきっちりわけたいと考えるママにとって、連絡先の交換は不要なリスクと感じられるのかもしれません。また、やんわりと距離を取る工夫をするママもいました。
『「用事があれば連絡しますね」と軽く言って、そのまま連絡していない』
さらに、相手の意図に敏感な声もあります。
『色恋を匂わせている雰囲気があるなら、こちらからLINEを送る時点で誤解される可能性がある』
一度つながってしまえば、その後のやり取りを完全に断つのは難しくなるもの。だからこそ、最初の段階で線を引くという判断は、現実的かもしれません。
本音はムリだけど…仕事のことを考えて交換する
投稿者さんは「交換して既婚と伝えて、間隔を空ける」という案も考えているようです。しかし、この方法には慎重な声が寄せられました。
『必要ないし、後々面倒なことになるかもしれないほうがイヤだ』
『仕事の連絡はできても、プライベートはムリと最初に伝える』
形式的に応じることで場の空気を保とうとする投稿者さんの気持ちは理解できますが、曖昧な対応はかえって誤解を生む可能性もあります。結果的に「思わせぶり」と受け取られてしまうリスクを指摘する声も見られました。また、「連絡をしないと、会社で顔を合わせたとき気まずくなるのでは」という投稿者さんの不安に対しては、
『なぜ気まずいの？ 必要ないなら断ればいい』
と、シンプルに割り切る意見もありました。関係性を守るために曖昧にするのではなく、最初から明確にするほうが結果的にラクになるのでしょう。
独身ならあり？既婚だからこその線引き
投稿者さんは同僚に、「これ連絡先です、良かったらでいいのでと紙を渡されました」とのこと。紙には電話番号と名前、LINEしてねと書かれていたようです。ママたちは、状況によって判断が変わると言います。
『独身でフリーで、相手に可能性があるなら交換する。でもムリなら返事せずなかったことにする』
『既婚だからしない。恋愛に巻き込まれるのは面倒』
既婚者の場合、「軽い気持ち」が思わぬトラブルにつながる可能性も否定できないのではないでしょうか。さらに、こんな現実的な指摘もありました。
『LINE交換したら、次は食事に誘われる可能性がある。それを断るほうがもっと気まずくなる』
最初の一歩をどうするかが、その後の関係を大きく左右するのではないでしょうか。だからこそ、自分の立場や今後の展開を見据えた判断が求められるのかもしれません。
既婚者なら旦那に相談する
既婚者ならではの意見として、旦那さんに相談するべきとの声もありました。
『既婚なら悩む前に旦那に聞けばいいのに。逆の立場で考えたらどう思う？』
自分では軽い出来事に思えても、パートナーにとっては違和感を覚えるケースもあります。だからこそ、家庭内の価値観をすり合わせることが大切なのかもしれません。夫婦間での認識が一致していれば、迷いも少なくなるはずですし、判断の軸もぶれにくくなるでしょう。
距離感は自分できめるもの
とくに職場という環境では、一度こじれると日常に影響が出やすいため、慎重になるのもムリはありません。「業務以外は交換しない」「既婚は必ず伝える」など線引きを明確にすると、迷わず行動でき、後のトラブルも防ぎやすくなるのではないでしょうか。後々の面倒を避けるためには、最初に自分の基準をきめておくことが大切なのでしょう。
相手にどう思われるかよりも、自分がどうしたいかを優先に。その軸をもつことが、結果的にムリのない人間関係につながるのかもしれません。気をつかって応じる優しさもあれば、きっぱり断る誠実さもあります。ポイントは、自分の立場や価値観に合った距離感を選ぶこと。小さな判断の積み重ねが、安心できる人間関係をつくっていくのではないでしょうか。