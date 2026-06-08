あっという間に普及して、仕事や暮らしに欠かせないものになった生成AI。使っているサービスも用途も人それぞれでしょう。

筆者はライターという職業柄、レコーダーで録音した音声の文字起こし、翻訳、内容を素早く把握するための要約といった機能をよく使っています。「一次情報を書くのが仕事」という自負から、AIで文章を作成することはないのですが、クライアントからの意向が明確な案件では、原稿を書いてから、AIにチェックしてもらうことはあります。いや～、便利な時代になりましたね。まだまだ、もっと便利になるのでしょうね。

プライベートでもAIを使うことが増えてきました。ちなみに、Google AI Proに加入していて、「Gemini」をメインに使っています。

僕の周りでは、動画を作るのが流行っているのですが、僕はそういうクリエイティブなことではなく、日常生活でのちょっとしたことに役立てるために使っています。人に自慢できるような画期的なことではないのですが、ここで少し紹介させていただきます。

詐欺メールの判定

筆者はどちらかといえば慎重な気質で、これまでに詐欺メールに引っ掛かったことはありません。ですが、最近は、こんな筆者でも危うくだまされそうになる、巧妙な詐欺メールが増えてきました。

その場合、そのメールのスクショをGeminiに送って、「これは詐欺？」と聞くと、即座に判定してくれます。ちゃんと理由も教えてくれるので、かなり信頼できます。

怪しいメールのスクショを送ると、詐欺メールかどうかを判定してくれる。理由も表示されるので説得力がある

俳句の添削

愛犬の写真を撮るのが趣味で、ときどきInstagramに投稿するのですが、たまに俳句を添えています。10年以上前に、俳句に関する書籍の編集に関わったことがあり、下手の横好きで、たまに詠んでみたくなるわけです。

まず自分で句を詠んでから、Geminiに見てもらうと、俳句の先生のような適切なアドバイスを得られます。おそらく、俳句に限らず、何か勉強していることがある人にとって、AIは良き先生になってくれるのではないかと思います。

俳句に詠みたい情景を伝えて、Geminiに俳句を詠んでもらうこともできるが、筆者はまずは自分で詠んでみてから添削指導を受けている

株の相談

株の購入もGeminiに相談しています。株は2019年ごろにスマホで細々と始めて、当初はさほど市況を調べることもせず、自分の好みや直感だけで売買していました。当然、資産が大きく増えることはありませんでした。

約1年前からGeminiに相談し、市況や企業の業績などを調べてから買うようにすると、資産が増えるペースが右肩上がりになってきました。Geminiが教えてくれるのはネット上の情報の要約にすぎませんが、効率よく情報収集・分析ができ、少なくともリスクの軽減にはつながると感じています。

株の売買には、それなりに勉強が必要だが、Geminiを使うと知りたいことを効率よく調べられる。XなどのSNSで得られる情報よりも断然信用できる

メルカリ出品の相談

メルカリで売れたらいいのになぁ～という物を撮影し、Geminiに見てもらうのもおすすめ。だいたい「売れる可能性は十分にあります」と言ってくれて、出品に際してのアドバイスもしてくれます。

従来はメルカリで実際に出品されている商品や価格を調べて、出品するかどうかを決めていましたが、その時間がかなり短縮されました。

予想販売価格や高く売るためのポイントも指南してくれる。商品紹介文の作成にも役立つ

レシピの相談

冷蔵庫に賞味期限が迫っている食材があるとき、おすすめの料理を聞いたりもします。作りたい料理が決まっているときは、信用しているレシピサイトで調べるのですが、Geminiに相談すると、自分が作ったことも食べたこともない料理が提案されたりして、それが楽しかったりします。

一つの食材で相談を始めて、会話の流れで食材を追加したり、調理方法を指定したりと、会話を進めながら決められるのも◎。ブラウザで何度も検索したり、いろいろなページを開いたりする手間が省けます。

意外な料理を提案してくれることもあり、レパートリーが増えること請け合いだ

もし、いいね！ と思うことがあったら、試してみてくださいね。