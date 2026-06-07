TVアニメ『令和のダラさん』第1話・第2話先行上映イベント「令和の時代に大丈夫なの!?ver.」が6月7日に東京・ユナイテッド・シネマ豊洲で開催され、ダラさん役の田村睦心、三十木谷日向役の津田美波、三十木谷薫役の寺澤百花、本作の公式コスプレイヤーを務める風吹ケイが登壇した。

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本作は、ともつか治臣による同名漫画を原作とした新感覚オカルトコメディ。山奥の集落にある立ち入り禁止の“忌み地”を舞台に、巨大な蛇体を持つ祟り神・屋跨斑（ヤマタギマダラ）と、怖いもの知らずの姉弟・日向と薫が織りなす、騒がしくも心温まる日常を描く。屋跨斑は2人から「ダラさん」と呼ばれ、祟り神でありながら、自由奔放な姉弟に振り回されるツッコミ役となっていく。

この日は、地上波では放送されない「令和の時代に大丈夫なの!?ver.」として、第1話、第2話を世界初上映。上映後のトークでは、アフレコ時の苦労や作品の印象、新キャラクターなどについて語られた。

津田は収録を振り返り「やりたい放題やらせていただいた」と笑いつつ、「でも、関西弁が難しかった。関西人じゃないので」と吐露。寺澤も「関西弁をちゃんとしゃべらないと、ということにずっと集中してしまって、掛け合いがままならなかった」と打ち明けた。

津田によると、収録中は台本を読みながらイントネーションを確認し、同時に芝居についても考えなければならなかったという。「思考回路が2つどころか3つみたいな。台本を読みながらイントネーションのことも考えて、芝居も考えて、となっていたので……」と苦労を明かした。

第1話では、ダラさんと日向、薫の出会いが描かれる。田村は、原作で抱いていたイメージと映像になったダラさんの違いについて「妖怪なのでぼんやりしているのかと思ったら、意外としっかり描かれていたので、親しみやすそうだと思った」と振り返った。

津田も「いろいろなところがしっかり描かれていて、びっくりした。令和なのに」と反応。すると田村は「あれ、大丈夫なのかな。ちょっとあれなんですよ……」と、同作ならではの大胆な表現に触れた。

田村は地上波版のみを先に確認しており、「令和の時代に大丈夫なの!?ver.」の映像を観ていなかったという。スタッフから映像を観せてもらった際には「スタッフさんが『僕がセクハラしている気がして申し訳ないんですが……』って言うくらい、すごいです。びっくりしちゃう。『エッチやん』ってなるよね」と衝撃を受けたことを告白した。

津田が「エッチどころじゃない！」と応じると、田村は「もはや怖い存在じゃないよね。エッチな存在だよね。『あれ、こういう話だったっけ……』って思った。エッチメインじゃなかった気がしていたので」と笑いを誘った。

■杉田智和演じる筆木直道に会場大歓声 津田美波「めっちゃ汁い！」 第2話には、日向たちの学校の教師である筆木直道が登場。声を杉田智和が担当することが発表されると、会場からは大きな拍手が起きた。田村が、筆木について「汁気がありながら早口でしゃべる」と紹介すると、津田も「ちゃんと観てほしい。めっちゃ汁いんで！」と強調した。

聞き慣れない表現に、風吹は「汁気って何ですか!?」と困惑。田村が「しゃべりながら、じゅるじゅるってしゃべっている人」と説明すると、風吹は「たまによだれがたまっている人いますね。それを“汁い”って言うんですね」と納得していた。

さらに、三十木谷家の近所に住むフリーのデザイナー・五十子美和役を相沢舞が担当することも明らかになった。津田は「舞さんのあんなにかわいい感じから、観ていられないお姉さんになる」と役柄とのギャップに驚き、「舞さんはかわいらしいじゃないですか。やっぱりお芝居がすばらしい。役者だなって思う」と称賛した。

田村も「アフレコ現場にいるときは清楚。でも、しゃべり出したらやばめなお姉さんで、ちょっと肉感がある感じ。声が付くとこんなにやばいんだって」と、その破壊力を振り返った。

風吹は「視聴者からすると、声優さんがどんな人なのか想像がつかない。それくらいお芝居がうまいということなので、余計に楽しみになりました」と期待を膨らませた。

イベントでは、そのほか追加キャストも発表された。日向のクラスに転校してくる謎めいた中学2年生・初瀬川周役を古賀葵、かつて妹とともに谷跨斑（ヤマタギマダラ）を討伐した姉巫女役には早見沙織、ヤマタギマダラと呼ばれた化け物の霊・おろち役には大塚芳忠が名を連ねる。

また、エンディング主題歌は、黒宮れいと金子理江による2人組ユニット・REIRIEの『ひなたぼっこ』に決定。作品の世界観に寄り添う楽曲として、7月からの本放送を彩る。

最後に、締めのあいさつを任された田村は「『令和のダラさん』は、過去編はシリアスだけど、現代シーンはギャグで楽しくて面白いという感じがありつつ、心が温まるシーンがいっぱいある」と作品の魅力を紹介し、「ぜひ、そこら辺を楽しみにしていただけたらと思います」と呼びかけた。（文＝大野代樹）